So sieht der Plan zur Rettung abgehängter Regionen aus

Die Bundesregierung will jedes Gesetz, jede neue Maßnahme einem „Gleichwertigkeitscheck“ unterziehen. An Fördertöpfe sollen vorrangig jene Regionen herankommen, die sonst den Anschluss verlieren würden oder längst abgehängt wurden. Das Ziel des am Mittwoch vom Kabinett beschlossenen „Plans für...