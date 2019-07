Greta Thunberg: Schwedin demonstriert in Berlin

Berlin. Sie hat die „Fridays for Future“-Bewegung initiiert: Am Freitag demonstriert die Schwedin Greta Thunberg in Berlin für den Klimaschutz.

„Fridays for Future“: Greta Thunberg demonstriert in Berlin

Sie ist das internationale Gesicht der jungen Klima-Aktivisten: Die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg kommt am Freitag schon zum zweiten Mal in diesem Jahr zu den Klima-Protesten von „Fridays for Future“ nach Berlin.

Für die Demonstration im Berliner Regierungsviertel haben die Veranstalter 1000 Teilnehmer angemeldet. Bundesweit sind Klima-Proteste in weiteren 25 Städten geplant.

Greta Thunberg startete „Fridays for Future“-Proteste

Zuletzt war Klima-Aktivistin Thunberg Ende März in der Berlin und hatte einen Demonstrationszug von mehr als 25.000 Menschen angeführt. Die 16-Jährige hat die weltweite Bewegung „Fridays for Future“ initiiert, indem sie als erste regelmäßig jeden Freitag vor dem schwedischen Parlament in Stockholm für mehr Klimaschutz streikte.

Zehntausende Schülerinnen und Schüler folgten auch in Deutschland ihrem Beispiel. Vier Schüler in Mannheim bekamen dafür Ärger: Ihnen wurden wegen Schuleschwänzens ein Bußgeldbescheid zugestellt, sie sollten jeweils 88,50 Euro zahlen. Doch dann wurden die Bußgelder für die „Fridays for Future“-Demonstranten zurückgenommen. (epd/moi)