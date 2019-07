Nach 15 Jahren: USA wollen Todesstrafe wieder vollstrecken

Blick in die Hinrichtungskammer des San Quentin Gefängnis, in der Todesstrafen mit Injektionen vollstreckt werden.

Washington. Erstmals nach 15 Jahren soll in den USA die Todesstrafe wieder auf Bundesebene vollstreckt werden. Fünf Exekutionen sind schon geplant.

Ende dieses Jahres sollen in den USA zum ersten Mal nach mehr als 15 Jahren wieder Häftlinge hingerichtet werden, die von Bundesgerichten zum Tode verurteilt wurden.

Justizminister William Barr habe eine entsprechende Änderung in die Wege geleitet, teilte das US-Justizministerium am Donnerstag in Washington mit. Es sei bereits die Exekution von fünf Häftlingen angeordnet worden, gegen die die Todesstrafe verhängt worden sei.

Diese seien alle unter anderem wegen des Mordes an Kindern und Jugendlichen verurteilt worden, hieß es. Ihre Hinrichtungen seien für Dezember und Januar geplant. Weitere Exekutionen würden zu einem späteren Zeitpunkt angesetzt.

Todesstrafe gilt in rund 20 US-Bundesstaaten nicht mehr

In den vergangenen Jahren hatten mehrere US-Bundesstaaten die Todesstrafe abgeschafft oder deren Vollstreckung ausgesetzt. Nach Angaben des Informationszentrums zur Todesstrafe (Death Penalty Information Center) gibt es diese Höchststrafe inzwischen in rund 20 der 50 US-Staaten nicht mehr.

Fälle, in denen Straftäter von Bundesgerichten verurteilt wurden, liegen wiederum in der Hand der Bundesregierung.

Die USA sind längst nicht das einzige Land, in dem Todesstrafen verhängt werden können. Nach dem Mord an zwei Touristinnen wurde vor wenigen Tagen ein Angeklagter in Marokko zum Tode verurteilt. Kurz zuvor wurde ein 24-Jähriger für den Mord an einer deutschen Touristin in Thailand mit der Todesstrafe belegt.

(dpa/cho)