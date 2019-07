Die fünf größten Fallen für von der Leyen in der EU-Politik

Ursula von der Leyen gönnt sich keine Pause. Ihr Amt als EU-Kommissionspräsidentin tritt die CDU-Politikerin zwar erst am 1. November an, seit ihrer Wahl stürzt sie sich aber mit aller Kraft in die Vorbereitungen: Besuche in Paris und Warschau hat sie schon absolviert, Kroatien, Italien und Spanien...