Salvini dringt auf Neuwahl in Italien: „Keine Mehrheit mehr“

Der italienische Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, dringt auf eine Neuwahl in Italien und erhöht den Druck auf Regierungschef Giuseppe Conte.

Diesem habe er am Donnerstag gesagt: „Gehen wir sofort ins Parlament, um anzuerkennen, dass es keine Mehrheit mehr gibt“, hieß es in einer Erklärung Salvinis. „Geben wir das Wort schnell an die Wähler zurück“, erklärte er.

Matteo Salvini will Neuwahlen in Italien – Parlament soll zusammenkommen

Er habe den parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Allianz mit der Fünf-Sterne-Bewegung kollabiert sei, sagte Salvini. Deshalb solle man den Bürgern schnellstmöglich die Entscheidung überlassen.

• Auch interessant: Russisches Geld für Salvinis Lega? Ermittlungen eingeleitet

Das Parlament solle in der nächsten Woche zusammenkommen und die nächsten Schritte einleiten. Die rechtspopulistische Lega Salvinis hatte zuvor einer Kabinettsumbildung eine Absage erteilt. Salvini wirft dem Koalitionspartner eine Blockadehaltung bei wichtigen Projekten vor - insbesondere bei von der Lega angestrebten größeren Autonomierechten der Regionen.

Der Innenminister räumte bei der Europawahl im Mai ab: Salvini und der Lega-Erdrutschsieg: Der König von Italien. (dpa/rtr/les)