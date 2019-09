Rennen um den Parteivorsitz: Das SPD-Schaulaufen beginnt

Saarbrücken. Wer soll die SPD führen? Die Kandidaten für den Vorsitz präsentieren sich am Mittwoch bei der ersten Regionalkonferenz in Saarbrücken.

Mit dem perfekten Klassenfoto ist das so eine Sache. Mittwoch, 15.03 Uhr, in der Saarbrücker Congresshalle. Auf diesen Moment hat die SPD zwei sehr lange Monate gewartet. Über Marmor schreiten acht Frauen und neun Männer auf einen kreisrunden roten Teppich zu.

Thorsten Schäfer-Gümbel, der kommissarische Parteichef, strahlt wie ein Klassenlehrer, dass er seine Schäfchen beisammen hat. „Wir sind froh, dass es endlich losgeht“, ruft er.

Scholz versteckt sich ganz hinten

Die Fotografen sind ziemlich unglücklich. „Herr Scholz, man sieht Sie gar nicht“, ruft einer dem Vizekanzler und Finanzminister zu. Er ragt nicht körperlich, aber qua Amt und Erfahrung aus der Bewerberschar um den SPD-Vorsitz heraus.

Scholz, ganz Gentleman, versteckt sich erst mal ganz hinten und schaut fast schüchtern seiner jungen Partnerin Klara Geywitz über die Schulter. Mit viel Zureden wird der 61-Jährige weiter nach vorne bugsiert. Da findet er schließlich seinen Platz zwischen der Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange und der sächsischen Integrationsministerin Petra Köpping.

Turnschuhe, Ballerinas und die schwarze Null

Als alle Bilder und Videos im Kasten sind, schwärmen die acht Tandems und der Einzelkämpfer Karl-Heinz Brunner aus. Die SPD hat für Interviews eine Mixed-Zone eingerichtet. Ob die künftige Doppelspitze, die die Nachfolge der Anfang Juni entnervt geflüchteten Andrea Nahles antreten wird , politisches Champions-League-Format erreichen wird, kann zum Start der ersten von 23 Regionalkonferenzen noch niemand seriös vorhersagen.

In dieser Mixed-Zone sagt jeder, was er zur Zukunft der großen Koalition, zur schwarzen Null, zur Lage der Nation und der SPD loswerden will. Das ist alles noch Vorgeplänkel.

Im Saal warten mehr als 300 Genossen, die neugierig sind, welche Rezepte die Bewerberteams zur Rettung der ältesten deutschen Partei dabei haben. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wer sind die Favoriten?

Die Favoriten: Olaf Scholz, Bundesfinanzminister, und Klara Geywitz, die gerade ihr Direktmandat im Landtag von Brandenburg verlor. Foto: Uwe Anspach / dpa

Scholz und Geywitz. Die Brandenburger Landespolitikerin musste zwar gerade den Tiefschlag verdauen, dass sie vorigen Sonntag aus dem Landtag in Potsdam flog. Dafür hat sie jetzt viel Zeit für die Roadshow durch alle Bundesländer. Scholz ist der einzige aus dem SPD-Establishment, der antritt.

Gute Chancen, in die Stichwahl der besten zwei Teams zu kommen, haben der langjährige NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Saskia Esken. Sie machen – anders als Scholz/Geywitz – im Foyer in Saarbrücken keinen Hehl daraus, dass GroKo und schwarze Null eher auf ihrer Streichliste stehen.

Unmut bei anderen Kandidaten löste aus, dass Juso-Chef Kevin Kühnert das Duo Borjans/Esken bereits öffentlich unterstützt. Dass ausgerechnet Kühnert, der immer gegen Deals und Hinterzimmer wettere, vor der ersten Regionalkonferenz Stimmung mache, spreche für sich, lautete die Kritik. Gerüchten zufolge könnte der Juso-Star, der selbst nicht kandidieren wollte, Generalsekretär unter Walter-Borjans werden.

Wer hat Außenseiterchancen?

Mit Außenseiterchancen: die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping und Boris Pistorius, Innenminister von Niedersachsen. Foto: Thomas Lohnes / Getty Images

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, der mit Köpping antritt. Die konservative Paarung könnte für jene Mitglieder, die das GroKo-Bündnis mit CDU und CSU bis 2021 vertragstreu fortsetzen wollen, eine interessante Alternative zu Scholz/Geywitz sein. Frischen Wind versprechen Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt, und Christina Kampmann, Ex-NRW-Familienministerin.

Wer darf abstimmen?

Die rund 426.000 SPD-Mitglieder. Wer noch eintreten will, muss bis 16. September, 18 Uhr, von dem zuständigen Ortsverein aufgenommen worden sein.

Was kostet die Mitgliederbefragung?

Die Bundespartei etwa 1,2 Millionen Euro. Dazu kommen um die 700.000 Euro von den Landesverbänden. Teuer ist neben Hallenmiete das Porto für die Wahlbriefe. Mehr als 100.000 Parteimitglieder wollen im Netz ihr Kreuz machen. Die Online-Plattform wird am 25. Oktober um 24 Uhr geschlossen, bis dahin müssen auch die Briefwähler fertig sein.

Was passiert, wenn keine Bewerber auf Anhieb über 50 Prozent kommen?

Das ist angesichts der Breite des Kandidatenfeldes sogar zu erwarten. Dann wird es eine Stichwahl zwischen den erst- und zweitplatzierten Teams geben. Zieht vor der Stichwahl Team 2 zurück, hat Team 1 automatisch gewonnen – egal, ob es in der ersten Runde zum Beispiel nur 25 Prozent erhalten hat.

Die Stichwahl würde vom 19. bis 29. November stattfinden, das Ergebnis am 30. November verkündet werden. Der SPD-Vorstand schlägt die Gewinner dann zur Wahl einer Doppelspitze dem Parteitag vor, der vom 6. bis 8. Dezember in Berlin stattfindet. Theoretisch könnten dort noch Bewerber für den Vorsitz spontan antreten, die nicht an dem Mitgliederentscheid teilgenommen haben.