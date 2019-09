Niedersachsens Grüne wollen Luftballons verbieten

Osnabrück Argument: Tiere verenden an den Resten. Das Umweltministerium ist dagegen. Argument: Luftballons seien mit Träumen und Hoffnungen verbunden.

Die Grünen in Niedersachsen wollen Luftballons verbieten: „Steigen gelassene Luftballons landen in den allermeisten Fällen in der Natur. Vögel und andere Tiere fressen die weichen Ballonreste und verhungern dann mit vollem Magen“, sagte Grünen-Landeschefin Anne Kura der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). Auch Ballons aus Naturlatex seien daher keine echte Alternative.

Kura reagiere damit auf einen Beschluss der Stadt Gütersloh in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt will künftig aus Umweltschutzgründen bei Veranstaltungen auf fliegende Gasluftballons verzichtet werden. Das hatte der Umweltausschuss am Montag mit den Stimmen aller Fraktionen beschlossen.

Plastiktütenverbot Ende des Jahres?

Der Beschluss gilt für alle städtischen Veranstaltungen und damit auch für Kindergärten und Schulen. „Auf der einen Seite steht das kurze schöne Bild von bunten Ballons in der Luft, auf der anderen das von verendeten Vögeln“, sagte Kura der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Das niedersächsische Umweltministerium lehnt die Verbotsforderung ab. „In den Himmel steigende Luftballons haben die Menschen schon immer mit Träumen und Hoffnungen verbunden“, sagte ein Sprecher von Landesumweltminister Olaf Lies (SPD) der NOZ. „Ein Ballonverbot rettet die Welt ganz bestimmt nicht.“

Luftballons – in den USA wird Helium knapp

Im Bund hatte zuletzt SPD-Umweltministerin Svenja Schulze einen Gesetzentwurf zum Verbot von Plastiktüten eingebracht. Das Gesetz soll nach dem Willen Schulzes schon im kommenden Jahr in Kraft treten, ist in der Koalition aber umstritten. Plastiktüten kosten im Einzelhandel seit 2016 Geld, seitdem ist der Verbrauch um etwa 60 Prozent gesunken.

Wie groß der Markt für Luftballons ist, zeigt sich besonders in den USA: Dort verkauft der Konzern „Party City“ so viele mit Helium gefüllte Ballons , dass das Edelgas knapp wird – mit Konsequenzen für Industrie und Medizin. (dpa/küp)