Annalena Baerbock: „Ein Klimaschutzpäckchen reicht nicht“

Für Annalena Baerbock sind es mal wieder lange Tage. In Brandenburg sondiert sie nach der Landtagswahl für die Grünen eine Regierungsbeteiligung, der Thüringen-Wahlkampf steht vor der Tür, in der Fraktion sind unruhige Özdemir-Wochen angebrochen. In ihrem winzig kleinen Bundestagsbüro mit Couchecke...