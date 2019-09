Russland hält Militärmanöver mit China und Indien ab

Orenburg. Im Beisein von Kremlchef Wladimir Putin hat Russland mit Soldaten aus China und Indien sowie weiteren Staaten sein größtes Militärmanöver in diesem Jahr abgehalten. Auf dem Truppenübungsplatz Dongus übten 128 000 Militärangehörige, darunter 1500 aus China, mit moderner Waffentechnik. Die gemeinsame Übung mit dem Namen "Zentr-2019" zeige, dass Russland und China "Seite an Seite" stünden, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Es gebe einen "großen Plan für die Zusammenarbeit" beider Länder, hieß es in einer Mitteilung.

