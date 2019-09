Nutri-Score: Klöckner und die Suche nach dem Nährwert-Logo

Berlin. Viel wurde gesucht und kritisiert. Nun gibt es offenbar eine Entscheidung in Sachen Nährwert-Kennzeichnung: Was Klöckner jetzt vorhat.

Seit langem wird diskutiert, über freiwillige Selbstverpflichtungen gesprochen und über Ampeln. So richtig gezündet ist bisher kein Vorstoß zur Kenntlichmachung von Nährwerten von Lebensmitteln. Immer wieder geriet Bundesernährungsministerin Julia Klöckner dafür auch in die Kritik. Zu langsam, zu zögerlich, zu wirtschaftsorientiert.

Nun geht es wieder einen Schritt weiter, ein wenig besser soll alles werden, „Nutri-Score“ ist das neue Zauberwort. Das farbige Logo soll Verbrauchern in Deutschland beim Lebensmittelkauf bald eine gesündere Ernährung erleichtern.

Nutri-Score: Vorbild Frankreich für Lebensmittel-Kennzeichnung

Nach jahrelangem Streit über eine klarere Kennzeichnung von Zucker, Fett und Salz sprach sich Klöckner für das in Frankreich eingeführte System aus. In einer offiziellen Verbraucherbefragung schnitt Nutri-Score am besten ab, wie die CDU-Politikerin am Montag in Berlin sagte. Der Name setzt sich aus den englischen Worten Nutrition (Nährwert) und Score (Punktewert) zusammen.

Sie will nun eine Verordnung vorlegen, die den Rechtsrahmen für eine freiwillige Verwendung des Logos auf der Vorderseite vieler Packungen schafft. Die zusätzliche Kennzeichnung könne helfen, „die gesunde Wahl zur einfachen Wahl zu machen“, sagte Klöckner.

In der Befragung im Auftrag des Ministeriums habe Nutri-Score in allen Fragestellungen an erster Stelle gelegen – bei der Frage, welches Modell in Deutschland eingeführt werden solle, mit 57 Prozent.

Klöckner zeigt den Nutri-Score: Lebensmittel mit einem A sind gut, mit einem E schlecht. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Es folgte ein Modell, das das bundeseigene Max-Rubner-Forschungsinstitut auf Bitte des Ministeriums entwickelt hatte, mit 28 Prozent. In der Befragung mit 1600 Teilnehmern wurden seit Mitte Juli insgesamt vier Modelle zur Wahl gestellt.

So wird der Nutri-Score bemessen

Nutri-Score bezieht neben dem Gehalt an Zucker, Fett und Salz auch empfehlenswerte Bestandteile wie Ballaststoffe oder Proteine in eine Bewertung ein

Es wird ein einziger Wert ermittelt - in einer fünfstufigen Skala von „A“ auf dunkelgrünem Feld für die günstigste Bilanz über ein gelbes „C“ bis zu einem roten „E“ für die ungünstigste

Das zutreffende Feld wird hervorgehoben

Für diese Variante machen sich auch Verbraucherschützer, Ärzte und die SPD stark

Erste Produkte mit dem Logo sind bereits in deutschen Supermärkten zu kaufen

Ergänzung für die EU-weit verpflichtende Nährwerttabelle

Das neue Logo soll eine Ergänzung für die EU-weit verpflichtende Nährwerttabelle sein, die meist auf der Rückseite von Packungen steht und Angaben zu Zucker, Fett, Salz und Kalorien auflistet. Die Verordnung soll laut Klöckner noch im Oktober vorgelegt werden.

Sie muss dann von der EU-Kommission gebilligt werden, und der Bundesrat muss zustimmen. Auch das Kabinett soll sich für die Bundesregierung als Ganzes damit befassen. Angestrebt wird, dass der neue Rechtsrahmen dann möglichst im kommenden Jahr steht.

In Deutschland gelten laut Ernährungsministerium 47 Prozent der Frauen, 62 Prozent der Männer und 15 Prozent der Kinder als übergewichtig. Zu viel Zucker, Fett und Salz erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes.

Verbraucherschützer und Mediziner fordern seit langem ein stärkeres Gegensteuern etwa mit weiteren Kennzeichnungen für gesunde Lebensmittel, Werbebeschränkungen oder Extra-Steuern, die etwa Fleisch teurer machen würden. Die Debatte um das Tierwohllabel sorgte für viel Kritik für Klöckner.

Klöckner hat sich zuletzt nicht nur Gedanken über die Ernährung der Deutschen gemacht – sondern auch über etwas ganz anderes: Vor kurzem hat sie noch einmal geheiratet – nach dem ersten Ja-Wort in Südafrika.