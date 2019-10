Erdogan bestätigt: Türkei in Syrien einmarschiert

Die Türkei hat eine Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien begonnen. Die türkischen Streitkräfte hätten die Operation gemeinsam mit pro-türkischen Rebellen gestartet, schrieb der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch auf Twitter.

Ziel der Operation ist die kurdische YPG-Miliz, die auf syrischer Seite der Grenze ein großes Gebiet kontrolliert. Die Türkei sieht in ihr einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und begreift die Angehörigen der Miliz als Terroristen.

Erdogan schrieb: „Unser Ziel ist, den Terrorkorridor, den man an unserer südlichen Grenze aufbauen will, zu zerstören und Frieden und Ruhe in die Region zu bringen.“Die syrische Nachrichtenagentur Sana zitierte einen Korrespondenten mit den Worten, dass die „türkische Aggression“ im Grenzort Ras Al-Ain begonnen habe. Ras al-Ain liegt gegenüber dem türkischen Ort Ceylanpinar in der südosttürkischen Provinz Sanliurfa. In Sanliurfa befindet sich die Kommandozentrale für die lange geplante Offensive.

Türkei marschiert in Syrien ein – Das Wichtigste in Kürze:

Die Türkei hat die Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Syrien begonnen

Das teilte Präsident Erdogan mit

Zuvor hatte es Berichte über Vorbereitungen gegeben

Am Mittwochvormittag hatte der Nachrichtendienst Bloomberg gemeldet, dass türkische Truppen die Grenze nach Syrien überquert hätten. Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar sprach da noch von laufenden Vorbereitungen der Operation, auch kurdische Quellen bestätigten den Beginn der Offensive zunächst nicht.

Türkei plante Offensive gegen Kurden in Syrien

BREAKING: Turkish Troops Have Begun Crossing Into Syria: Official — annmarie hordern (@annmarie) October 9, 2019

Die türkische Regierung hatte zuvor bekräftigt, eine Offensive gegen die Kurden in Nordsyrien werde „in Kürze“ beginnen. Auch die mit der Türkei verbündeten syrischen Rebellen verlegten ihre Truppen in das betroffene Gebiet.

Die Offensive soll sich gegen kurdische Truppen östlich des Flusses Euphrat richten. Die Kurdenmiliz YPG kontrolliert dort ein großes Gebiet an der Grenze zur Türkei. Ankara sieht in der Miliz eine Terrororganisation.

Kurden-Verwaltung verkündet Generalmobilmachung

Die Kurden bringen unterdessen ihre Truppen in Stellung. Die kurdische Autonomieverwaltung in der Region verkündete am Mittwoch eine dreitägige Generalmobilmachung.

Angesichts der zunehmenden Drohungen der Türkei und ihrer syrischen „Söldner“ würden alle aufgerufen, sich an die Grenze zu begeben, um in diesen „kritischen historischen Momenten“ Widerstand zu leisten, hieß es in einer Erklärung. Kurden weltweit wurden aufgefordert, gegen die Offensive zu demonstrieren.

Die YPG ist zugleich ein wichtiger Verbündeter der USA im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien. Die USA zogen jedoch ihre Truppen aus dem betroffenen Grenzgebiet ab – was zu heftiger Kritik führte. Daraufhin drohte Trump Erdogan mit der Zerstörung der türkischen Wirtschaft, sollte der türkische Präsident etwas tun, was Trump für tabu halte.

Auch in seiner eigenen Partei war der US-Präsident auf Empörung gestoßen: Er verrate die Kurden, werfen ihm Kritiker vor, einige Republikaner machen wegen dieser Entscheidung tatsächlich Front gegen Trump.

(dpa/moi)