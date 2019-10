Istanbul. Mike Pence hat sich mit Recep Tayyip Erdogan auf eine Waffenruhe für den Nordosten Syriens verständigt. Was jetzt weiter passiert.

Türkei und USA einigen sich auf Waffenruhe in Nordsyrien

Die Türkei und die USA haben sich auf eine Waffenruhe in Nordsyrien geeinigt. Das sagte US-Vizepräsident Mike Pence am Donnerstag in Ankara.

Die Türkei habe zugesichert, alle militärischen Aktionen für 120 Stunden zu unterbrechen, so Pence. Während der Waffenruhe könne die Kurden-Miliz YPG aus der Region abziehen. Der Militäreinsatz der Türkei werde enden, sobald die YPG komplett abgezogen ist.

USA wollen Türkei-Sanktionen bei Dauer-Waffenruhe aufheben

Die Türkei will jenseits ihrer Südgrenze in einem rund 30 Kilometer breiten Streifen auf syrischem Territorium eine sogenannte Sicherheitszone errichten. Mit seinem „Quelle des Friedens“ genannten und seit einer Woche dauernden Angriff will das türkische Militär die YPG aus dem Gebiet vertreiben.

Hintergrund:

Bei einer dauerhaften Waffenruhe in Nordsyrien will die USA ihre Sanktionen gegen die Türkei wieder aufheben. Das sagte Mike Pence und betonte, vorerst würden keine weiteren Strafmaßnahmen gegen die Türkei verhängt. (dpa/rtr)