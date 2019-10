Parlamentspräsident entscheidet über Brexit-Abstimmung

London/Brüssel. Das britische Parlament stimmt möglicherweise heute doch noch über das zwischen Premierminister Boris Johnson und der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen ab. Die Entscheidung darüber will Parlamentspräsident John Bercow am späten Nachmittag im Unterhaus in London bekanntgeben. Auch mit Änderungsanträgen von Parlamentariern wird wieder gerechnet. Johnson steht unter Zeitdruck: Er hat versprochen, Großbritannien am 31. Oktober aus der Europäischen Union zu führen. Das Parlament hatte am Samstag eine Entscheidung über das Abkommen verschoben.

