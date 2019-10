Linke gewinnt nach Prognosen in Thüringen - AfD verdoppelt

Erfurt. Die Linke ist bei der Landtagswahl in Thüringen erstmals stärkste Kraft in einem Bundesland geworden. Nach den Prognosen von ARD und ZDF zeichnet sich aber eine schwierige Regierungsbildung ab. Demnach kommt die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow auf 29,5 bis 30 Prozent. Die CDU liegt zwischen 22 und 22,5 Prozent. Die AfD schießt von 10,6 auf 23 bis 24 Prozent nach oben. Die SPD rutscht wie die CDU auf einen historischen Tiefstand ab: auf 8 bis 8,5 Prozent. Die Grünen liegen bei 5,5 Prozent. Die FDP muss mit 5 bis 5,5 um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.