Hofreiter erschüttert von AfD-Ergebnis und „Faschist“ Höcke

Nach einem enttäuschenden Wahlabend gibt Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter im Interview eine erste Bewertung ab – und einen Ratschlag in Richtung der CDU. Die Grünen haben es in Thüringen gerade mal so in den Landtag geschafft. Geht Ihr Höhenflug zu Ende? Anton Hofreiter: Natürlich sind wir...