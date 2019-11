Erdogan: Ehefrau des getöteten IS-Chefs festgenommen

Istanbul. Die Türkei hat nach eigenen Angaben eine Ehefrau des des getöteten Chefs der Terrormiliz IS, Abu Bakr al-Bagdadi, festgenommen. Al-Bagdadi habe sich selbst in die Luft gesprengt und die USA habe dazu eine "solide Kommunikationskampagne" betrieben, sagte Erdogan. Und weiter: "Na und, wir haben seine Ehegattin gefasst. Aber seht, wir machen keinen Wirbel darum, ich verkünde das heute jetzt zum ersten Mal." Details zur Festnahme nannte Erdogan nicht. Gestern hatte die Türkei bereits erklärt, eine Schwester Al-Bagdadis in Nordsyrien gefasst zu haben.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder