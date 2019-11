30 Jahre Mauerfall – So feiert Deutschland den Jahrestag

Es ist eines der bedeutsamsten Daten der jüngeren Deutschen Geschichte: Mit dem Mauerfall vom 9. November 1989 ging die Zeit der deutschen Teilung nach mehr als 28 Jahren zu Ende. Eine Zeit, in der Bekannte, Freunde, Familien gezwungen waren, getrennt zu leben, in der besonders die Ostdeutschen viel Unrecht ertragen mussten. Nun wird an diesem Samstag der 30. Jahrestag der friedlichen Revolution gefeiert – in der Hauptstadt, wo die Mauer zuerst fiel, aber auch im Rest des Landes.

In Berlin werden zu einer zentralen Veranstaltung in der Mauer-Gedenkstätte am Samstag (10.30 Uhr) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. Am Abend wird Steinmeier am Brandenburger Tor bei einer großen Bühnenshow zu den Menschen sprechen. In der Hauptstadt sollen im Laufe des Tages auch mehrere Akteure der friedlichen Revolution und Zeitzeugen wie die frühere Stasiunterlagen-Beauftragte und DDR-Bürgerrechtlerin, Marianne Birthler, zu Wort kommen.

Außenminister oder ihre Vertretungen von mehr als 20 EU-Staaten haben laut dem Auswärtigen Amt ihr Kommen zugesagt. Vor der Festveranstaltung werde Außenminister Heiko Maas (SPD) einen Empfang für die Gäste geben. Der Berliner Senat hatte in Kooperation mit dem Auswärtigen Amt der Sprecherin zufolge die EU-Nachbarn und Alliierten eingeladen. Dabei sind auch die Staatschefs von Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei.

Fotovergleich: Die Berliner Mauer damals und die gleichen Orte heute - mit interaktiver Luftbildkarte von 1989

30 Jahre Mauerfall: US-Außenminister Pompeo besuchte Deutschland

US-Außenminister Mike Pompeo hatte bereits am Donnerstag mit Maas Orte der deutschen Teilung und der friedlichen Revolution in Ostdeutschland besucht, darunter den früheren bayerisch-thüringischen Grenzort Mödlareuth und die Nikolaikirche in Leipzig, die Pompeo als „eine der Geburtsstätten der deutschen Freiheit“ bezeichnete. Maas hatte dabei die Verdienste der USA um die Überwindung der deutsch-deutschen Teilung hervorgehoben. Am Freitag hatte Pompeo auch mit Angela Merkel gesprochen.

Bei Gedenkveranstaltungen am Samstagabend, die überall entlang der früheren innerdeutschen Grenze von Bayern bis Schleswig-Holstein geplant sind, wollen Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Sport auf den Mauerfall und die drei Jahrzehnte danach zurückblicken. Die Gesprächsrunden werden live im Fernsehen übertragen. Am einstigen Grenzübergang Marienborn zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen ist ein Festival mit Auftritten verschiedener Bands geplant.

Interaktiv: Wo war Deutschland geteilt? Zeichnen Sie den Grenzverlauf ein

Grenzer wurden von Grenzöffnung überrascht

Der Grenzöffnung am 9. November 1989 war eine Pressekonferenz von Günter Schabowski vorausgegangen. Schablowski, der erst kurz zuvor zum Informations-Sekretär des Zentralkomitees der DDR ernannt worden war, verlas neue Regelungen zur Ausreise.

Auf die Frage eines Journalisten, wann das in Kraft trete, antwortete Schabowski mit den mittlerweile berühmten Worten: „Das tritt nach meiner Kenntnis … ist das sofort, unverzüglich.“ Die Pressekonferenz war im DDR-Fernsehen und -Radio übertragen worden und führte in den nächsten Stunden zu einem Ansturm an den Übergängen von Ost- nach Westberlin, wo die unvorbereiteten Grenzer schließlich die Schlagbäume öffneten.

Allein an der Berliner Mauer starben durch das DDR-Grenzregime nach wissenschaftlichen Erkenntnissen mindestens 140 Menschen.

