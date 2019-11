Esken und Walter-Borjans: „Wir wollen die Regierung führen“

Wer wird Nachfolger von Andrea Nahles an der Spitze der SPD? In der Stichwahl treten die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken und der frühere NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans gegen Vizekanzler Olaf Scholz und die Brandenburger Landtagsabgeordnete Klara Geywitz an. In Eskens Bundestagsbüro...