Nach Nato-Kritik: Merkel nimmt Europäer in die Pflicht

Berlin. Nach der Nato-Kritik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bedeutung der Militärallianz bekräftigt und die Europäer in die Pflicht genommen. "Die Nato, das transatlantische Bündnis, ist der zentrale Pfeiler unserer Verteidigung", sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. "Allerdings wird immer klarer, dass die europäischen Mitgliedstaaten in der Nato, in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen müssen." Macron hatte die Nato vor kurzem als "hirntot" bezeichnet.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder