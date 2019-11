Greenpeace klaut der CDU das „C“ vom Konrad-Adenauer-Haus

Mit einem großen Logo zeigt die CDU, wer in der Parteizentrale im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin das Sagen hat. Doch nun hat die Partei ein Problem: das „C“, das für „Christlich“ steht, ist plötzlich verschwunden. Wie auf Videos auf Twitter zu sehen ist, haben Aktivisten von Greenpeace den Buchstaben mitgenommen.

Das übrig gebliebene „DU“ nutzen die Aktivisten in Verbindung mit einem danach folgenden Banner als Aufforderung: „Du sollst das Klima schützen.“ Die Aktion erreicht die Partei in einer Zeit, in der sie ohnehin schon durch Machtkämpfe unmittelbar vor dem CDU-Parteitag in Leipzig ziemlich unentspannt ist.

CDU: Greenpeace klaut „C“ aus Logo – Das Wichtigste in Kürze:

Greenpeace-Aktivisten haben das „C“ aus dem CDU-Logo im Konrad-Adenauer-Haus geklaut

Das übrig gebliebene „DU“ kombinierten sie mit einem Schriftzug – und einer deutlichen Botschaft

In Leipzig beginnt derweil der Parteitag der CDU

Ein Video von der Aktion verbreitete sich rasant auf Twitter. Binnen kürzester Zeit wurde es Hunderte Male geteilt. Viele kommentieren die Aktion von Greenpeace mit einem Augenzwinkern und lachen darüber.

Eine Auswahl der Kommentar:

„Sorry, ich kann nicht anders: Ok Boomer “

„Ist schon auch witzig, muss ich jetzt mal sagen.“

„Man muss die CDU nicht mögen, aber kindisch solche Aktionen.“

“Du sollst das Klima schützen“ – die Botschaft der Aktivisten an die CDU zu Beginn des Parteitages ist klar. Foto: Paul Zinken / dpa

CDU tut zu wenig fürs Klima – sagen Kritiker

Immer wieder wird die CDU für ihre Klimapolitik kritisiert. Besonders nach dem Klimapaket steht die Partei und ihr Koalitionspartner SPD unter Druck. Für viele gehen die beschlossenen Maßnahmen nicht weit genug. Große Kritik an der CDU war nach dem Video des YouTubers Rezo aufgekommen, der vor ein paar Monaten zu einem Rundumschlag gegen die Partei ausholte. Lesen Sie hier: CDU-Parteitag – Bei diesen fünf Punkten gibt es Zoff. (bekö)