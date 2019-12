Kretschmann hält Özdemir für kanzlerfähig

Stuttgart. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält neben den Grünen-Chefs Habeck und Baerbock auch Cem Özdemir für kanzlerfähig. "Was soll an Robert Habeck, Annalena Baerbock und Cem Özdemir schlechter sein als an den Kandidaten, die sonst noch gehandelt werden?", sagte Kretschmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Özdemir sei ein sehr talentierter Politiker mit einer bemerkenswerten Biografie, ein großartiger Redner und sachkundig. Die Parteispitze ist irritiert. Es erstaune ihn, dass Kretschmann eine Personaldebatte aufmache, sagt Bundesgeschäftsführer Michael Kellner.

