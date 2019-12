Ukraine-Gipfel in Paris: Neue Hoffnung auf Frieden

Im Ringen um einen Frieden in der Ostukraine gibt es Zeichen für ernsthafte Fortschritte. Der Ukraine-Gipfel zur Entschärfung des gefährlichen Konflikts im Osten des Kontinents debattierte am Montagabend in Paris überraschend eine gemeinsame Erklärung, wie in Kreisen der französischen Präsidentschaft bestätigt wurde.

Am Tisch saßen Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, Kanzlerin Angela Merkel, der russische Präsident Wladimir Putin und dessen ukrainischer Kollege Wolodymyr Selenskyj. Ein solches Treffen hatte es zuletzt vor gut drei Jahren in Berlin gegeben.

In den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk stehen sich seit 2014 ukrainische Regierungstruppen und prorussische Separatisten gegenüber. Rund 13.000 Menschen sind nach UN-Schätzung bisher ums Leben gekommen.

Ukraine-Gipfel: Signal der Annäherung zwischen Putin und Selenskyj

Bei der Abschlusserklärung sei es unter anderem um eine weitere Truppenentflechtung in der Ostukraine, einen Gefangenenaustausch und um einen umfassenden Waffenstillstand gegangen, teilten Diplomaten mit. Die bilaterale Zusammenkunft von Selenskyj und Putin am Rande des Vierergipfels im Elyséepalast wurde als ein wichtiges Signal der Annäherung gesehen.

Der Kremlchef zeigte sich danach zufrieden. „Yes, I’m happy!“, sagte er nach Angaben der russischen Staatsagentur Tass auf Englisch. Beide Staatschefs hatten bislang nur miteinander telefoniert, um den seit Jahren schwelenden Konflikt zu lösen. Bei dem Zweiertreffen sollte auch der Gastransit durch die Ukraine zur Sprache kommen. Ein Vertrag dazu läuft zum Jahresende aus, die Verhandlungen für eine Verlängerung stocken bisher.

Spricht Merkel den Mord an einem Georgier in Berlin an?

Der Vierergipfel zog sich am Abend länger hin als ursprünglich erwartet. Bereits vor Gipfelbeginn hatte Merkel mit Putin ein Einzelgespräch geführt. Über die Inhalte machte die deutsche Seite zunächst keine Angaben. Es war erwartet worden, dass die Kanzlerin den Mord an einem Georgier in Berlin anspricht, der zu einer diplomatischen Krise zwischen Deutschland und Russland geführt hat. Der Generalbundesanwalt hatte die Ermittlungen übernommen – wegen des Verdachts, dass staatliche Stellen in Russland den Mord in Auftrag gegeben haben.

Dass die Begegnung in Paris überhaupt stattfand, wird vor allem Selenskyj zugeschrieben. In Berliner Regierungskreisen ist von einer „neuen Dynamik“ die Rede. Im September kam es zu einem Gefangenenaustausch. Im November wurde an einem weiteren Punkt entlang der Kontaktlinie eine Truppenentflechtung vereinbart.

Minsker Vertrag von Russen und Ukrainern anders interpretiert

Doch der Schlüssel zur Lösung des Ukraine-Konflikts ist das Minsker Abkommen vom Februar 2015. Es sieht einen vollständigen Waffenstillstand, einen zunächst vorläufigen Sonderstatus für die selbst ernannten prorussischen „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk vor, dann Kommunalwahlen, eine endgültige Autonomie des Donbass sowie die Kontrolle der ukrainischen Kräfte bis an die russische Grenze. Die Krux besteht darin, dass es keine genauen zeitlichen Festlegungen gibt.

Bei der Interpretation des Minsker Vertrags liegen Ukrainer und Russen allerdings noch weit auseinander. Selenskyj bekräftigte, ein Autonomiegesetz komme erst infrage, wenn alle russischen Söldner abgezogen und alle Separatistenmilizen im Donbass entwaffnet seien. Für Moskau war dies bislang tabu. Am Anfang müsse ein Autonomie-Status für den Donbass stehen. Darüber hinaus müsse Kiew mit den Vertretern der „Volksrepubliken“ reden, was Kiew ablehnt.