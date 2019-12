Magazin „Kontraste“ erhebt Vorwürfe gegen SPD-Chefin Esken

Die neue SPD-Chefin Saskia Esken hat bislang wenig Führungserfahrung. Sie selbst verwies aber immer wieder auf ihre Zeit als Vorsitzende des Landeselternbeirats Baden-Württemberg. Dort habe sie den Laden, der „hoch zerstritten“ war, wieder zur Ruhe geführt, erzählte sie, um ihre Kompetenz zu belegen, am vergangenen Wochenende in der ARD-Sendung „Anne Will“.

Nun erheben ehemalige Mitarbeiter des Landeselternbeirats schwere Vorwürfe gegen die neue SPD-Vorsitzende. In der ARD-Sendung „Kontraste“ berichten diese Mitarbeiter, Esken habe die Email-Konten der Mitarbeiter der Geschäftsstelle bespitzelt.

Ex-Vorstand Christian Bucksch berichtet davon, wie der Vorstand nach den entsprechenden Passwörtern gefragt haben soll. Buksch, der nach einer heftigen Auseinandersetzung mit Esken zurücktrat, sagte in der Sendung noch nie habe es so viele Rücktritte gegeben wie zu der Zeit, in der Saskia Esken im Vorstand war. „Wir hatten Mitglieder, die in großer Zahl aus Sitzungen mittags ausgezogen sind, (...), weil man das Gebahren des Vorstands vom Inhalt, vom Miteinander-Umgehen, nicht mitmachen wollte. Ich sehe nicht, dass da Frau Esken aufgetreten ist, um die Situation zu befrieden.“

Saskia Esken soll Einblick in Mail-Konten von Mitarbeitern genommen haben

Die ehemalige Büroleiterin, die vor Esken bereits elf Jahren ihrem Job im Landeselternbeirat nachging, wurde gekündigt, weil sie offenbar noch Kontakt zum zurückgetretenen Vorstand hielt. Ihr E-Mail Konto soll laut dem Magazin ausspioniert worden sein. Der Vorstand soll dafür nach den Passwörtern der Mitarbeiter gefragt haben.

Die Büroleiterin erhielt dann eine E-Mail von Esken, in der ihr nur die Wahl zwischen selbst kündigen und einem Aufhebungsvertrag gelassen wurde. Am Ende der Mail, die das ARD-Magazin im Bild zeigt, heißt es: „Wenn Du das möchtest, dann können wir noch gemeinsam in dein Büro gehen und du kannst dort persönliche Dinge mitnehmen.“

Die neue SPD-Chefin äußert sich vor der Kamera nicht zu den Vorwürfen

Esken selbst nahm in dem Bericht keine Stellung zu den Vorwürfen, sie reagierte schriftlich auf die Vorwürfe. „Wir haben den Landeselternbeirat Baden-Württemberg als Vorstandsteam ab 2012 demokratisiert und zusammengeführt. Dass das nicht allen gefallen hat und wir dabei auch auf Widerstände gestoßen sind, versteht sich eigentlich von selbst.“

SPD-Parteitag bestätigt Esken und Walter-Borjans als neues Spitzenduo Die 58-Jährige war Anfang Dezember mit 75,9 Prozent in Berlin zur neuen SPD-Chefin gewählt worden

, gemeinsam mit dem ehemaligen NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans. Dieser hatte 89,2 Prozent der Stimmen erhalten. (mün)

