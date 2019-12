Erster Koalitionsgipfel mit neuem SPD-Duo Borjans/Esken

Markus Söder will Nürnberger Lebkuchen mitbringen. „Der hat in der Regel entspannende Wirkung“, sagte er vor dem Treffen mit der neuen SPD-Spitze. Am heutigen Donnerstag wird es ein weihnachtliches Speeddating der großen Koalition geben. Um 17 Uhr treffen sich Söder und CDU-Chefin Annegret...