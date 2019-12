SPD-Politiker Manfred Stolpe ist nach langer Krankheit tot

Manfred Stolpe ist tot. Der SPD-Politiker ist nach langer Krankheit mit 83 Jahren in der Nacht zum Sonntag gestorben. Er prägte die politische Geschichte Brandenburgs als erster Ministerpräsident des Bundeslandes nach der Wende – von 1990 bis 2002.

Im Anschluss übernahm er für drei Jahre den Posten des Bundesministers für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen. Die Staatskanzlei Brandenburgs teilte seinen Tod am Montag mit, es werde ein Kondolenzbuch ausgelegt.

Manfred Stolpe: Vordenker mit schwieriger Vergangenheit

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erklärte: „Dies ist ein Tag tiefer Trauer. Wir nehmen Abschied von einem großen Mann, der unser junges Land geprägt hat wie niemand sonst.“ Manfred Stolpe wurde am 16. Mai 1936 in Stettin geboren. In Greifswald studierte er ab 1955 an der Universität Jena Rechtswissenschaften.

Nach dem Jura-Studium war er von 1959 bis 1969 bei der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg tätig, wo er seit 1962 Leiter der Geschäftsstelle der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen in der DDR war.

Manfred Stolpe (SPD) war von 2002 bis 2005 Bundesverkehrsminister. Foto: Andreas Altwein / dpa

Von 1969 bis 1981 leitete er das Sekretariat des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR, von 1982 bis 1990 war er als Konsistorialpräsident der Ostregion der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg tätig und war stellvertretender Vorsitzender des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR.

Manfred Stolpe: 1999 erhielt er das Bundesverdienstkreuz

In der DDR galt er als Vordenker einer Kirchenpolitik, die sich als „Kirche im Sozialismus“ verstand. 1990 wurde er Mitglied der SPD, im selben Jahr auch Ministerpräsident des Landes Brandenburg. 2002 trat er zurück.

Stolpes Vergangenheit wurde immer wieder kritisch thematisiert. Als Kirchenfunktionär hatte er Kontakte mit der Stasi, die Behörde führte ihn als Inoffiziellen Mitarbeiter.

Krebs: Bereits vor 15 Jahren hatte er die Diagnose bekommen

Seit Monaten gab es immer wieder Berichte über den sich verschlechternden Gesundheitszustand des Sozialdemokraten – 15 Jahre dauerte sein Kampf gegen den Krebs.

Bereits 2004 hatte er die Diagnose Krebs erhalten. Zunächst verheimlichte er seine Krankheit. „Pflichtempfinden“ sei der Grund dafür gewesen, sagte er später in einem Interview. Er habe das Projekt der Lkw-Maut „um jeden Preis in die Scheune bringen“ und keine Schwäche zeigen wollen. „Hinterpommersche Sturheit und preußische Disziplin“ hat ihm seine Ehefrau deshalb attestiert. Zuletzt habe er laut Medienberichten kaum noch sprechen können, Interviews führte er im Februar per SMS.

1999 erhielt Manfred Stolpe das Große Bundesverdienstkreuz mit Stern. 2006 wurde ihm der Verdienstorden des Landes Brandenburg und 2012 der Europäische Kulturpreis für Politik verliehen. (ses/dpa)