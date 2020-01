Sturm auf US-Botschaft verschärft Spannungen mit Iran

Bagdad. Die versuchte Erstürmung der amerikanischen Botschaft in Bagdad durch Demonstranten hat die Spannungen zwischen den USA und dem Iran noch einmal deutlich verschärft. Mehr als 650 amerikanische Fallschirmjäger machten sich auf den Weg in Richtung Nahost, wie das US-Militär auf Twitter mitteilte. In der Silvesternacht waren bereits rund 100 Soldaten von Kuwait aus mit Hubschraubern an die US-Botschaft in Bagdad verlegt worden, wie Videos des US-Militärs zeigten. Gestern hatten Hunderte Demonstranten die US-Botschaft attackiert und mehrere Wachhäuschen in Brand gesetzt.

