Krebs: So will Europa die Krankheit bis 2040 besiegen

Ihre Mutter starb an Lungenkrebs, ihr Bruder Lorenz an einem Hirntumor. Und als Ursula von der Leyen gerade erst 13 Jahre alt war, verlor sie ihre zwei Jahre jüngere Schwester Benita, die an Lymphdrüsenkrebs erkrankt war. „Sie wurde immer schwächer“, erzählte die heutige EU-Kommissionspräsidentin...