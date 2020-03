Coronavirus Spanien: Polizei setzt Drohnen ein - Urlauber wollen Land verlassen

Das Coronavirus breitet sich in Europa aus: Nach Italien ist Spanien das von der Krise am stärksten betroffene Land

Die Zahl der Menschen, die sich mit Sars-CoV-2 infiziert haben, lag zuletzt bei mehr als 11.000, rund 500 Menschen starben

Eine Ausgangssperre soll länger als 15 Tage dauern, kündigte die Regierung am Montag an

Die Polizei überwacht die Einhaltung der Ausgangssperre unter anderem Drohnen ein

Das Ausgehverbot gilt für die 47 Millionen Bewohner genauso wie für ausländische Urlauber

Die Menschen dürfen ihre Wohnungen nur noch für Arztbesuche, zum Einkaufen und zum Arbeiten verlassen; Touristen dürfen aber die Rückreise noch antreten

Als Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez am Wochenende in einer TV-Ansprache die Einzelheiten des Notstandsdekrets mitteilt, hält die Nation den Atem an: „Die Maßnahmen sind drastisch“, leitet Sánchez seine Ankündigung ein. Sogar noch drastischer als in Italien.

Nur noch aus zwingend notwendigen Gründen dürfen die Bürger in der Corona-Krise auf die Straße. Dazu gehören: der Kauf von Lebensmitteln im Supermarkt oder von Medikamenten in der Apotheke. Auch der Weg zur Arbeitsstätte, zum Arzt oder Friseur ist erlaubt. Ebenso der Besuch von hilfsbedürftigen Personen wie etwa ältere oder kranke Menschen. Diese Restriktionen gelten auch für im Land befindliche ausländische Urlauber, sie dürfen aber zu ihrem Hauptwohnsitz zurückkehren.

Am Montag kommt es noch dicker. Der am Samstagabend ausgerufene Alarmzustand samt Ausgangssperre soll länger als die zunächst angepeilten 15 Tage dauern. Zwei Wochen würden „nicht ausreichen, um den Kampf zu gewinnen“, sagte Transportminister José Luis Ábalos am Montag in einem Radiointerview mit dem Sender RTVE.

Zur Überwachung der Ausgangssperre setzt die spanische Polizei unter anderem auch Drohnen ein. So zum Beispiel in Madrid. Die kleinen Fluggeräte tragen unter anderem Lautsprecher, mit denen die Menschen aufgefordert werden, zu Hause zu bleiben. „Wir werden nicht zögern, alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um deine Sicherheit und die Sicherheit aller zu schützen“, schrieb die städtische Polizei in ihrem Twitter-Account, auf dem auch Videoaufnahmen des Drohneneinsatzes zu sehen sind.

Coronavirus in Spanien: Es gibt keinen Zeitplan

„Es ist offensichtlich, dass wir keinen sicheren Zeitplan haben. Aber wenn wir jetzt keine besonders strengen Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung des Virus und die Auswirkungen auf die Gesundheit und das Leben zu stoppen, dann hat das überhaupt keinen Effekt“, so Ábalos.

Nach Italien ist Spanien das von der Krise am stärksten betroffene Land in Europa. Die Zahl der Menschen, die sich mit Sars-CoV-2 infiziert haben, kletterte nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität am Dienstag auf mehr als 11.000. Mehr als die Hälfte der Fälle wurde in der Region Madrid bestätigt. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle lag bei mehr als 500. Bei vielen der ersten Coronavirus-Fällen in Spanien wurde eine Verbindung nach Italien festgestellt.

Hinzu kommt eine sehr hohe Dunkelziffer, da mehrere spanische Regionen wie etwa Madrid inzwischen nur noch jene schweren Fälle zählen, die ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wer nur leichte Covid-19-Symptome hat, was für etwa 70-80 Prozent der Patienten zutrifft, muss diese zu Hause auskurieren. Spaniens Notstand spiegelt sich derzeit darin, dass es weder genug Krankenhausbetten noch ausreichende Tests für alle potenziellen Corona-Kranken gibt.

Weitere Maßnahmen in Spanien

Alle Restaurants, Bars, Freizeitanlagen und Sehenswürdigkeiten sind geschlossen. Umzüge, wie etwa die berühmten Osterprozessionen, sind verboten. Die Einzelhandelsgeschäfte müssen schließen. Nur Lebensmittelläden, Bäckereien und andere wichtige Dienstleister dürfen öffnen. Hotels können ebenfalls aufbleiben – wenigstens solange noch Gäste da sind.

Minuten nachdem Sánchez am Samstagabend seine Notstandsrede beendet hatte, brandet in ganz Spanien Beifall auf. Dieser Applaus galt nicht dem Premier, dessen Kabinett in siebenstündiger Sitzung den härtesten Einschnitt in die Bürgerrechte in der Demokratiegeschichte beschloss. Sondern den vielen Ärzten und Krankenpflegern, die an vorderster Front gegen die Corona-Epidemie kämpfen. Und die versuchen, die überfüllten Notaufnahmen der Krankenhäuser vor dem Kollaps zu bewahren.

„Bravo, bravo“, schallt es durch die Straßen in allen Städten. „Ihr seid unsere Helden!“ Millionen von Menschen standen an geöffneten Fenstern und auf Balkonen. Klatschten minutenlang in die Hände. Eine Kampagne, die per Internet organisiert wurde. Und die mit dem Slogan „Ich bleibe zu Hause“ gegen die Ausbreitung der Epidemie kämpft.

Coronavirus: Lufthansa plant Sonderflüge

Tausende Touristen, die sich derzeit noch in Spanien befinden, wollen so schnell wie möglich zurück in die Heimat. Die Flughäfen und Grenzen bleiben vorerst geöffnet. Die Lufthansa plant Sonderflüge zurück nach Deutschland für Urlauber auf den Kanaren. In Spanien einreisen kann man jedoch nur noch, wenn dies als „unvermeidlich“ begründet wird. Coronavirus - Das müssen Reisende und Urlauber jetzt wissen.

Mallorca hatte bereits alle Hotel-Eröffnungen wegen des Coronavirus auf den Sommer verlegt, Touristen dürfen nicht einmal mehr an den Strand.

Selfie mit Mundschutz vor der Sagrada Familia in Barcelona. Foto: LLUIS GENE / AFP

Coronavirus zwingt Spaniens Parlament in die Zwangspause

Wegen der Viruserkrankung einer Ministerin befindet sich die gesamte Regierung zudem in Selbstisolierung. Kabinettssitzungen finden nur noch per Videoschaltung statt. Inzwischen wurde ein weiteres Kabinettsmitglied positiv getestet.

Auch der Profisport bekommt die Auswirkungen des Virus zu spüren. Real Madrid, der berühmteste Fußballklub der Nation, steht unter Quarantäne, nachdem ein Profispieler der Basketballabteilung positiv getestet worden war. Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog. Betroffen davon ist auch der Nationalspieler Toni Kroos. Spaniens Fußball-Liga sagte derweil für zwei Wochen alle Spiele ab.