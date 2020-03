Coronavirus: Angela Merkel spricht von einer Probe für uns alle

Angela Merkel ist bei öffentlichen Auftritten selten emotional. Das ist am Mittwochmorgen wieder zu beobachten, als sie vor die Presse tritt, um die Öffentlichkeit über den Stand der Corona-Bekämpfung zu informieren. Die Kanzlerin ist Naturwissenschaftlerin, so redet die Physikerin nüchtern und klug wie eine Oberärztin über jenes Virus, das Deutschland, Europa und den Rest der Welt ängstigt. Doch mitten in der mehr als einstündigen...