Coronavirus-Infektionen: Darum gibt es unterschiedliche Zahlen

Zahlen sind der Schlüssel zum Verständnis des Krisenmanagements in der Corona-Pandemie. Aber warum weichen sie teilweise voneinander ab? Eine Meldekette – und was daraus folgt. Am Anfang der Erfassung einer Infizierung steht der Amtsarzt. Und der hat im Krisenmodus eine Priorität: Er muss sich um...