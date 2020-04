Lernen in der Coronavirus-Zeit: Von digitalem Unterricht weit entfernt

Als in der vergangenen Woche der Bastelauftrag auf dem Mathematik-Lehrplan stand, hätte ich das Stück Papier am liebsten aus dem Fenster geworfen. Ich rief durch die Küche: Basteln? Was denn noch alles? Zum Hintergrund: Meine Tochter ist sieben und geht in die zweite Klasse: Sie bekommt jede Woche...