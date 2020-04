Sorge in der EU: Wird Deutschland nach Corona noch stärker?

Mit einem beispiellosen Konjunkturprogramm in Billionenhöhe will die EU die Wirtschaft in besonders von der Corona-Krise betroffenen Mitgliedstaaten wieder in Schwung bringen. Details des Aufbaufonds sind allerdings umstritten und blieben bei einem Videogipfel der EU-Regierungschefs am Donnerstag ungeklärt.

