Mike Pence geht nicht in Corona-Quarantäne

Mo, 11.05.2020, 11.35 Uhr

US-Vizepräsident Mike Pence hat sich trotz der Infektion einer engen Mitarbeiterin mit dem Coronavirus nicht in Quarantäne begeben. Pence sei negativ auf das Virus getestet worden und werde sich ins Weiße Haus zur Arbeit begeben, teilte ein Sprecher mit. of US Vice President Mike Pence