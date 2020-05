Corona-Krise: Urlauber müssen bei stornierter Reise keine Gutscheine annehmen

Seehofer: Freier Reiseverkehr in Europa ab 15. Juni

Die Kontrollen an den deutschen Grenzen sollen ab Samstag gelockert werden und ab 15. Juni ganz wegfallen. Die Bundesregierung verfolge das Ziel, ab Mitte Juni wieder zu einem "freien Reiseverkehr in Europa" zurückzukehren, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin. Voraussetzung sei, dass das Infektionsgeschehen stabil bleibe.