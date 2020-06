Donald Trump bestätigt Truppenabzug aus Deutschland

US-Präsident Donald Trump will die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten auf 25.000 absenken. Trump wirft der Bundesrepublik vor, nicht genug für die Verteidigung auszugeben.

Donald Trump fühlt sich in seinem Amt als US-Präsident von Deutschland benachteiligt. Weil die Bundesrepublik die größte Wirtschaftsmacht Europas ist und ein Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der EU bislang nicht zustande gekommen ist. Als Druckmittel erwägt Trump nun einen Teilabzug der US-Truppen, die Zahl der Soldaten soll hierzulande auf 25.000 reduziert werden. Für die Pläne hagelt es aus Deutschland teils heftige Kritik.

Trump sagte, die Bundesregierung weigere sich, die Verteidigungsausgaben in einem Maße zu erhöhen, die das selbstgesteckte Nato-Ziel erreichen würden. Dementsprechend soll sie nun dafür bestraft werden. „Bis sie (die Deutschen) bezahlen, ziehen wir unsere Soldaten ab, einen Teil unserer Soldaten.“ Etwa 34.500 US-Soldaten sind derzeit in Deutschland stationiert. Trump spricht von 52.000. In dieser Zahl dürften jedoch rund 17.000 amerikanische Zivilisten im Dienst der US-Streitkräfte enthalten sein.

Pläne von US-Präsident Trump zum Teilabzug von Truppen „offene Erpressung“

Die unverhohlene Androhung löst bei deutschen Politiker derweil Kopfschütteln aus. Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans nennt das Vorgehen ein Wahlkampfmanöver. Angesprochen auf die Kritik Trumps, Deutschland zahle noch immer weniger als die veranschlagten zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes als Nato-Beitrag, sagte er bei NTV: „Was ist das für eine Zahl, dass, wenn die Wirtschaft wächst, man aufrüsten muss!? Oder jetzt, wenn sie schmilzt und schrumpft, dass man abrüsten soll?“

Deutlicher noch äußerte sich Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch: „Dass ein US-Präsident die Bundesregierung offen erpresst, ist unter Partnern ein No-Go! Aus der transatlantischen Partnerschaft ist eine transatlantische Erpressung geworden“, sagte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Der stellvertretende Unionsfraktionschef Johann Wadephul nannte die Maßnahme und ihre Begründung „falsch“: „Jede Reduktion militärischer Präsenz verschärft die Probleme, statt sie zu lösen.“

Rückendeckung erfährt Donald Trump hingegen von der FDP. Fraktionsvize Michael Theurer meint, die Bundesregierung hätte auf die Zwei-Prozent-Forderung mehr eingehen müssen: „Es war doch offensichtlich, dass eine mittelfristige Finanzplanung mit sinkenden Verteidigungsausgaben in den USA als Affront gesehen wird“, so Theurer.

Trump fordert Milliarden-Zahlungen von Deutschland

Trump verwies unterdessen auch auf die wirtschaftlichen Schäden, die ein Teilabzug der Soldaten aus Deutschland für die betroffenen Standorte hätte. „Das sind gut bezahlte Soldaten. Sie leben in Deutschland. Sie geben viel von ihrem Geld in Deutschland aus.“ Trump sagte, die Stationierung der US-Truppen in Deutschland verursache „gewaltige Kosten für die Vereinigten Staaten“.

Er kritisierte weiter: „Warum zahlt Deutschland Russland Milliarden Dollar für Energie, und dann sollen wir Deutschland vor Russland schützen? Wie soll das funktionieren? Es funktioniert nicht.“ Trump spielte unter anderem auf die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 an, die Gas von Russland nach Deutschland bringen soll – unter Umgehung der Ukraine und Polens. Die USA wollen die Fertigstellung von Nord Stream 2 verhindern und haben Ende vergangenen Jahres Sanktionen verhängt.

Auf diese Weise versucht Trump ebenfalls die EU zu einem für ihn zufriedenstellenden Handelsabkommen zu bewegen. Wiederholt drohte er mit Zöllen auf Auto-Importe, die deutsche Hersteller am härtesten Treffen würden.

Mit Blick auf die Nato fügte Trump hinzu, Deutschland gehöre zu den wenigen Mitgliedsstaaten, die sich trotz seiner vehementen Forderungen nicht dazu bereiterklärt hätten, das selbstgesteckte Nato-Ziel bei Verteidigungsausgaben zu erfüllen. „Deutschland ist seit Jahren säumig und schuldet der Nato Milliarden Dollar, und das müssen sie bezahlen.“ Für die Differenz müssten immer wieder die USA aufkommen. Deutschland ziehe die USA beim Handel und bei der Nato über den Tisch. „Der mit Abstand schlimmste Täter ist Deutschland.“

Streitkräfte könnten nach Polen geschickt werden

Das Zwei-Prozent-Ziel der Nato sieht vor, dass sich alle Alliierten bis 2024 dem Ziel annähern, mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Deutschland hat die Ausgaben in den vergangenen Jahren deutlich gesteigert, lag aber 2019 dennoch erst bei einem BIP-Anteil von 1,38 Prozent. Trump sagte am Montag, auch zwei Prozent seien eigentlich noch zu wenig.

US-Medien hatten Ende vorvergangener Woche gemeldet, Trump wolle 9500 der rund 34.500 US-Soldaten aus Deutschland abziehen. Er wolle außerdem eine Obergrenze von 25.000 Soldaten in Deutschland einführen. Eine offizielle Bestätigung der US-Regierung oder eine Begründung dafür gab es bis zu Trumps Aussagen am Montag nicht. Allerdings hatte die Bundesregierung in der vergangenen Woche mitgeteilt, über entsprechende US-Pläne informiert worden zu sein.

Die „New York Times“ hatte unter Berufung einen ungenannten US-Regierungsmitarbeiter berichtet, ein Teil der 9500 Soldaten solle nach Polen geschickt werden, ein Teil in andere verbündete Länder und ein Teil solle in die USA zurückkehren. Trump hatte bereits im Juni vergangenen Jahres eine Verlegung von Truppen von Deutschland nach Polen ins Spiel gebracht. Polen erfüllt das Zwei-Prozent-Ziel der Nato und wurde dafür – ebenso wie für Rüstungskäufe bei US-Produzenten – mehrfach von Trump gelobt.

Deutschland und die USA: Die Beziehung ist angespannt

Das Thema dürfte auch bei einem Besuch von Deutschlands Außenminister Heiko Maas an diesem Dienstag in Polen eine zentrale Rolle spielen. Die Regierung in Warschau hofft zwar, dass die US-Truppe mit ihren derzeit rund 5000 Soldaten in Polen aufgestockt wird. Sie hat allerdings deutlich gemacht, dass das nicht auf Kosten der Truppenstärke in Deutschland gehen solle.

Die US-Botschafterin in Polen, Georgette Mosbacher, hatte im vergangenen August auf Twitter mitgeteilt: „Polen erfüllt seine Zahlungsverpflichtung von zwei Prozent des BIP gegenüber der Nato. Deutschland tut das nicht. Wir würden es begrüßen, wenn die amerikanischen Truppen in Deutschland nach Polen kämen.“ Der damalige US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hatte gesagt, es sei „wirklich beleidigend“ zu erwarten, dass der US-Steuerzahler für die amerikanischen Truppen in Deutschland bezahlten, während die Deutschen ihren Handelsüberschuss für heimische Zwecke verwendeten.

Das Verhältnis zwischen der Trump-Regierung und Berlin ist seit langem angespannt. Zuletzt hatte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel Trumps Pläne durchkreuzt, in diesem Monat einen G7-Gipfel im Weißen Haus abzuhalten – sie hatte wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Nach Merkels Absage sah sich Trump veranlasst, den Gipfel voraussichtlich auf September zu verschieben.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, war in der vergangenen Woche gefragt worden, ob Trump den Abzug von Soldaten wegen Merkels Absage veranlasse. McEnany hatte daraufhin einen Teilabzug zwar nicht bestätigt. Sie sagte aber, Trump treffe keine Entscheidungen, um bestimmte Staats- oder Regierungschefs zu bestrafen. „Er handelt im besten Interesse der Vereinigten Staaten.“

