Do, 02.07.2020, 15.08 Uhr

In der Türkei entscheidet das Oberste Verwaltungsgericht über die Zukunft der Hagia Sophia. Der imposante Kuppelbau in Istanbul, der einst eine Basilika und später eine Moschee war, ist derzeit ein Museum. Präsident Recep Tayyip Erdogan will den Bau aber wieder in eine Moschee umgewandelt sehen.