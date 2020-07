Berlin/Thessaloniki. Feueralarm im Cockpit: Eine Ryanair-Maschine mit 157 Passagieren, die in Berlin gestartet war, musste in Thessaloniki notlanden.

Wegen eines Feueralarms im Cockpit ist eine Ryanair-Maschine, die in Berlin gestartet war, am Freitag in Griechenland notgelandet. Griechische Behörden teilten mit, dass das Flugzeug mit mehr als 160 Menschen an Bord auf dem Flughafen von Thessaloniki landete.

