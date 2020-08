Videografik: Schusswaffen in den USA

Fr, 07.08.2020, 10.05 Uhr

Wegen mutmaßlicher Finanzvergehen will der US-Bundesstaat New York die mächtige Waffenlobbygruppe NRA verbieten lassen. Der Besitz von Schusswaffen ist in der Gesellschaft der USA tief verwurzelt. Jedes Jahr sterben zehntausende Menschen durch Waffengewalt.