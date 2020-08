Do, 27.08.2020, 16.50 Uhr

Angesichts des gewaltsamen Vorgehens der Behörden gegen die Protestbewegung in Belarus prüft die EU die Ausweitung ihrer geplanten Sanktionen. Staatschef Alexander Lukaschenko habe die Repressionen gegen Oppositionelle in den vergangenen Tagen "noch einmal verschärft", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) vor einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Berlin.