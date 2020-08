Sa, 29.08.2020, 14.05 Uhr

Die Berliner Polizei hat am frühen Nachmittag die Auflösung der umstrittenen Corona-Demonstration angekündigt. Mindestabstände seien trotz wiederholter Aufforderung flächendeckend nicht eingehalten worden, hieß es in einer Durchsage an die Demonstranten.