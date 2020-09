Donald Trump sorgt mit Aussagen über Österreich für Kopfschütteln

Waldbrände in den USA: Wer ist schuld?

Die Zahl der Todesopfer durch die verheerenden Waldbrände im Westen der USA ist auf mindestens 35 gestiegen. In Mehama im US-Bundesstaat Oregon kehren die Menschen langsam in ihre Häuser zurück. Manche Landwirte machen eine schlechte Bewirtschaftung der Wälder für das Ausmaß der Brände verantwortlich, so wie Präsident Trump.