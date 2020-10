US-Wahl: Donald Trump nennt Familie von Joe Biden "kriminell"

Bei einem Wahlkampfauftritt in Florida hat Donald Trump die Familie seines Herausforderers Joe Biden als „eine Familie des organisierten Verbrechens“ bezeichnet

Bundesaußenminister Heiko Maas hofft auf bessere deutsch-amerikanische Beziehungen nach der US-Präsidentschaftswahl

Nachdem Twitter einen Bericht über Joe Biden blockierte, wirft Trump dem Kurznachrichtendienst vor, seinen Herausforderer zu schützen

Die Kandidaten traten getrennt voneinander in so genannten „Townhall-Events“ auf. Donald Trump legte dabei ein aggressives Verhalten an den Tag

Der US-Präsident hat bei einem Radio-Interview über Angela Merkel gelästert

Laut Angaben seines Leibarztes ist Trump nach seiner Corona-Infektion mehrfach negativ auf das Coronavirus getestet worden

In drei Wochen wählt Amerika einen neuen Präsidenten. Der Demokrat und frühere Vizepräsident unter Barack Obama, Joe Biden, fordert Donald Trump heraus. Trump, der im Januar 2017 das Amt des US-Präsidenten antrat, stand schon vor seiner Corona-Infektion wegen seines Managements der Pandemie unter Druck.

Die Prognosen zur US-Wahl 2020 sahen zuletzt einen Sieg ihres demokratischen Kollegen Biden als wahrscheinlich. Doch das ist aufgrund der Besonderheiten des US-Wahlsystems alles andere als sicher. Dass Umfragen nur eine begrenzte Vorhersagekraft auf den Ausgang der Wahl am 3. November haben, weiß wohl keine so gut wie Hillary Clinton. Auch sie lag kurz vor der US-Wahl 2016 in Umfragen weit vor Trump, Clinton musste sich am Ende aber gegen den Immobilienmanager und früheren Reality-TV-Star geschlagen geben – und das mit einem Vorsprung von landesweit zwei Millionen Stimmen.

Trump wollte bis zuletzt keine geordnete Amtsübergabe im Falle einer Niederlage garantieren.

Alle Entwicklungen zum Duell Trump versus Biden finden Sie in unserem Newsblog zur US-Wahl 2020:

Samstag, 17. Oktober: Biden nennt fehlende Verurteilung rassistischer Gruppen durch Trump „erstaunlich“

11.32 Uhr: US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat den Unwillen von Amtsinhaber Donald Trump bei der Verurteilung weißer, rassistischer Gruppierungen als „erstaunlich“ bezeichnet. Diese seien „inländische Terroristen“ sagte Biden mit Bezug auf einen kürzlich bekannt gewordenen Entführungsplan am Freitag (Ortszeit) zu rund 20 Gästen und Journalisten in der Stadt Southfield im US-Bundesstaat Michigan.

Biden stand bei seiner Rede neben der Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, einer scharfen Kritikerin von Trump. In der vergangenen Woche waren 13 Extremisten festgenommen worden, die mutmaßlich eine Entführung Whitmers geplant hatten, um einen „Bürgerkrieg“ anzuzetteln.

„Das ist ein Verhalten, das Sie von Isis erwarten würden“, sagte Biden. Es müsse jeden US-Amerikaner schockieren. „Das Versäumnis, diese Leute zu verurteilen, ist erstaunlich“, sagte der Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Trump hatte in einem Tweet nach dem Bekanntwerden des Plans gegen die Gouverneurin gewettert: „Statt danke zu sagen“ für die erfolgreiche Arbeit des FBI, „behandelt sie mich wie einen weißen Rassisten“.

Donald Trump bezeichnet Familie von Joe Biden als „kriminelles Unternehmen“

10.27 Uhr: Zweieinhalb Wochen vor der Präsidentenwahl in den USA hat Amtsinhaber Donald Trump seine Angriffe gegen die Familie seines Herausforderers Joe Biden verschärft. „Joe Biden ist ein korrupter Politiker“, sagte der Republikaner am Freitag (Ortszeit) bei einem Wahlkampfauftritt in Ocala im US-Bundesstaat Florida. „Und die Biden-Familie ist ein kriminelles Unternehmen.“ Er fügte hinzu: „Die Bidens wurden reich, während Amerika ausgeraubt wurde.“

Trump bezeichnete „Mainstream-Medien“ als „Volksfeinde“ und warf ihnen vor, über „die weltweit größte Geschichte“ nicht zu berichten – gemeint war die angebliche Korruption des Demokraten Biden. Trump-Anhänger skandierten bei der Nennung von Bidens Namen „Sperrt ihn ein“ – mit dieser Parole hatten Trump-Unterstützer im Wahlkampf vor vier Jahren dessen Herausforderin Hillary Clinton bedacht. Trump erhebt seit langem und ohne Beweise Korruptionsvorwürfe gegen Ex-Vizepräsident Biden und dessen Sohn Hunter.

US-Präsident Donald Trump während seines Wahlkampf-Auftritts am Ocala International Airport in Florida. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Maas hofft auf bessere Beziehungen zu Washington nach US-Präsidentschaftswahl

8.25 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hofft auf eine Verbesserung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses nach der US-Präsidentschaftswahl. „Ich wünsche mir, dass sich der Umgang miteinander ändert - völlig unabhängig davon, wer diese Wahl gewinnt“, sagte Maas den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

„Mit Donald Trump als Präsidenten ist das transatlantische Verhältnis komplizierter geworden“, fügte der Minister hinzu. „Da wurden immer wieder ohne vorherige Absprache Entscheidungen getroffen, die wir nicht nachvollziehen konnten“, erklärte Maas und verwies auf die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran.

Zugleich warnte der Minister vor Illusionen im Falle eines Wahlsiegs von Trumps Herausforderer Joe Biden. „Ich gehöre nicht zu denen, die meinen, dass mit einem Präsident Biden “alles wieder gut’ würde„, sagte Maas. Die USA richteten seit Jahren ihre im Kalten Krieg angenommene außen- und sicherheitspolitische Rolle in der Welt strategisch neu aus.

Freitag, 16. Oktober: Trump fällt auf Satire-Text rein

15.05 Uhr: US-Präsident Donald Trump ist auf einen Satire-Artikel reingefallen, wonach Twitter komplett abgeschaltet wurde, um die Verbreitung eines negativen Berichts über seinen Herausforderer Joe Biden zu stoppen. „Wow, das gab es noch nie in der Geschichte“, kommentierte Trump in einem Tweet im Zuge seiner morgendlichen Twitter-Aktivität. „Lenkt mehr Aufmerksamkeit auf den schläfrigen Joe und Big T.“ Mit „Big T“ meinte er vermutlich „Big Tech“, die großen Technologie-Konzerne, denen Trump und andere Republikaner vorwerfen, konservative Ansichten zu unterdrücken.

Trump verlinkte in seinem Tweet zu einem Bericht der Satire-Website „Babylon Bee“, der den kurzzeitigen Twitter-Ausfall in der Nacht zum Freitag behandelte. Dort hieß es unter anderem, Twitter-Chef Jack Dorsey habe versucht, die Server mit einem Vorschlaghammer zu demolieren.

Twitter Shuts Down Entire Network To Slow Spread Of Negative Biden News https://t.co/JPmjOrKPcr via @TheBabylonBee Wow, this has never been done in history. This includes his really bad interview last night. Why is Twitter doing this. Bringing more attention to Sleepy Joe & Big T — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2020

Lady Gaga ruft zum Wählen auf

14.49 Uhr: Pop-Sängerin Lady Gaga hat ihre Fans mit einem Song zur Abstimmung bei den US-Wahlen am 3. November aufgerufen. „Ich weiß, das ist kitschig“, kommentierte die 34-Jährige in einem etwa einminütigen Video, das sie auf ihrem Twitter-Account veröffentlichte. Darin sitzt sie am Klavier und wirbt singend für eine Webseite mit Informationen zu den Wahlen. „Sie helfen euch bei der Registrierung, zeigen euch, wie man wählt“, heißt es in dem Lied, das die Sängerin augenzwinkernd als ihre „neue Single“ bezeichnete. „Ich weiß, dass das viele von euch noch nicht wissen“.

I know this is cheesy🤓...but https://t.co/EuDdrZXqhn is easy. This is my new single 😂 Don’t give up ....it’s important your voice is heard! pic.twitter.com/7CwTIohtMw — Lady Gaga (@ladygaga) October 15, 2020

Trump und Biden in getrennten TV-Bürgerfragestunden

9.49 Uhr: Statt an einem weiteren TV-Duell teilzunehmen, traten Die Kandidaten im US-Wahlkampf getrennt voneinander im Fernsehen auf. Donald Trump zeigte sich gereizt, Joe Biden hingegen besonnen. Lesen Sie hier den ausführlichen Bericht: Trump vs. Biden – Der Präsident bleibt Antworten schuldig

Donnerstag, 15. Oktober: Joe Biden nimmt Rekordsumme an Wahlkampfspenden ein

8.42 Uhr: Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat für seinen Wahlkampf eine Rekordsumme eingenommen. Insgesamt 383 Millionen US-Dollar (326 Millionen Euro) nahm das Wahlkampfteam des Trump-Herausforderers in Form von Spenden allein im September ein. Bereits im August spendeten Unterstützer der demokratischen Partei 365 Millionen US-Dollar (rund 311 Millionen Euro).

Für das Gegenlager dürfte die Rekordsumme ein Schlag sein. Noch gibt es keine offiziellen Zahlen zu den Wahlkampfspenden der Republikaner im September, im August waren es mit 210 Millionen Dollar (rund 179 Millionen Euro) allerdings deutlich weniger als die Summe der Demokraten.

Twitter sperrt Beitrag über Biden – und sorgt damit für Ärger bei Trump

4.40 Uhr: Twitter ist gegen einen umstrittenen Medienbericht über den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden vorgegangen und hat sich damit einen Frontalangriff von US-Präsident Donald Trump eingehandelt. „Sie versuchen, Biden zu schützen“, sagte Trump am Mittwochabend (Ortszeit) bei einem Wahlkampfauftritt in Des Moines im US-Bundesstaat Iowa.

Twitter hatte die Verbreitung des Weblinks zu einem Artikel der „New York Post“ unterbunden, der Biden mit Geschäften seines Sohnes Hunter in der Ukraine in Verbindung zu bringen versuchte. Unter anderem konnte er ab Mittwochnachmittag nicht mehr per Tweet oder Direktnachricht weitergeleitet werden.

Twitter verwies zur Begründung zunächst auf Regeln gegen die Verbreitung von Informationen, die durch „Hacking“ beschafft worden seien und private Daten enthielten. Der Bericht - der auch Abbildungen angeblicher E-Mails zeigte - schaffe nicht genug Klarheit zur Herkunft des veröffentlichten Materials. Facebook schränkte nach eigenen Angaben die Verbreitung des Artikels ein.

Die Zeitung hatte am Mittwoch berichtet, eine E-Mail, die auf einem Notebook in einer Reparaturwerkstatt gefunden worden sei, deute auf ein Treffen Joe Bidens mit einem Geschäftspartner seines Sohnes im Jahr 2015 hin. Ein Sprecher von Bidens Wahlkampfteam betonte in einer Stellungnahme an die Website „Politico“: „Wir haben Joe Bidens offizielle Zeitpläne aus dieser Zeit geprüft – und es gab nie ein Treffen, wie es von der „New York Post“ behauptet wurde.“

Mittwoch, 14. Oktober: Trump hält TV-Fragerunde zur gleichen Zeit wie Biden ab

14.33 Uhr: US-Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden werden statt ihrer zweiten TV-Debatte mit konkurrierenden Fragestunden gegeneinander antreten. Der Fernsehsender NBC kündigte eine Zusammenkunft von Trump mit Wählern am Donnerstagabend um 20.00 Uhr Ortszeit (2.00 Uhr MESZ am Freitag) in Miami an. Exakt für diese Zeit ist bereits seit vergangener Woche eine ähnliche Veranstaltung Bidens in Philadelphia vereinbart, die beim Sender ABC übertragen wird.

Mit der Ankündigung gibt es auch neue Informationen zu Corona-Tests des Präsidenten. Der Sender teilte mit, dass bei Trump am Dienstag ein PCR-Test gemacht worden sei, der im Forschungszentrum National Institutes of Health unter anderem vom Immunologen Anthony Fauci analysiert worden sei. Dabei sei «mit einem hohen Grad an Sicherheit» festgestellt worden, dass Trump nicht mehr ansteckend sei. Trumps Leibarzt Sean Conley hatte diese Schlussfolgerung zuvor vor allem auf Antigen-Schnelltests bezogen, die als weniger verlässlich gelten.

Am Donnerstag sollte eigentlich die zweite Debatte der Kandidaten stattfinden, auch als Fragestunde mit Wählern. Die Planungen gerieten aber durcheinander, als Präsident Trump an Covid-19 erkrankte. Die Kommission gab vergangene Woche bekannt, dass sie die Debatte online abhalten wolle, statt die Kandidaten in einem Raum zusammenzubringen. Trump sagte daraufhin seine Teilnahme ab. Biden setzte dann seine eigene TV-Veranstaltung an.

Donald Trump lästert über Angela Merkel

7.16 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat sich in der Radioshow des rechtskonservativen Moderators Rush Limbaugh über sein Verhältnis zu Kanzlerin Angela Merkel geäußert. Trump sagte, er komme mit der Kanzlerin gut aus – um dann aber gegen Merkel auszuholen. So kritisierte er etwa das Nord-Stream-2-Projekt zwischen Deutschland und Russland: „Wartet einen Moment, Ihr gebt Russland Milliarden Dollar und wir sollen Euch vor Russland beschützen. Was ist das für ein Deal?“

Auf die Frage Limbaughs, wie die Kanzlerin auf diese Kritik reagierte, sagte Trump, sie habe nur gelächelt, weil sie „eine sehr kluge Frau“ sei. Sie habe nicht gewusst, wie sie antworten soll, so Trump. Der US-Präsident habe ihr gesagt: „Angela, du musst auf diese Frage nicht antworten.“ Er habe sie nicht blamieren wollen und mit einem Lächeln davon kommen lassen.

Der US-Präsident sagte, er verstehe auch, warum ihn die Deutschen weniger mögen als seinen Vorgänger Obama. Limbaugh sagte er: „Deutschland hat die USA für eine lange Zeit ausgenutzt. Und ich will, dass das aufhört.“ Lesen Sie auch: Antikörper: Versuche mit Trumps „Heilmittel“ unterbrochen

Biden kritisiert Trump für Verbreitung von Fehlinformationen über Corona

4.16 Uhr: Nach seiner Corona-Infektion verbreitet US-Präsident Donald Trump in den Augen seines Herausforderers Joe Biden mehr Falschinformationen über das Virus als zuvor. „Ich habe für seine Genesung gebetet, als er Covid bekommen hat, und ich hatte gehofft, dass er wenigstens etwas geläutert daraus hervorgehen würde“, sagte Biden am Dienstag bei einem Auftritt in Pembroke Pines im US-Bundesstaat Florida. „Aber was hat er getan? Er hat die Fehlinformationen nur intensiviert, die er zuvor gemacht hat, und macht es damit noch schlimmer.“

Der US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden sagte, er habe gehofft, dass Trump Corona-Infektion bei dem Präsidenten zur Einsicht führt, keine weiteren Fehlinformationen über das Virus zu verbreiten. Foto: Chip Somodevilla / AFP

Trump hatte Anfang Oktober seine Corona-Infektion bekanntgegeben. Keine zwei Wochen später steht er wieder auf der Wahlkampfbühne. „An jeden, der kämpft, um sich von dem Virus zu erholen: Ich fühle euren Schmerz, weil ich euren Schmerz gefühlt habe. Und wir werden das Virus gemeinsam schlagen.“ Lesen Sie hier: Umfragehoch: Was ist Bidens Vorsprung vor Trump wert?

Der 74-Jährige fragte in die Menge, wer bereits Corona hatte, und sagte anschließend: „Ihr seid jetzt immun.“ Trump beklagte, dass ihm nicht zugestanden werde, dass er nun lebenslang immun sein. „Sie hassen es, es zuzugeben, weil ich es hatte.“ Früher habe es stets geheißen, dass nach einer überstandenen Covid-19-Erkrankung lebenslange Immunität bestehe, behauptete Trump.

Dienstag, 13. Oktober: Amy Coney Barrett weicht kontroversen Fragen aus

21.4 Uhr: Die Kandidatin von Präsident Donald Trump für das Oberste Gericht der USA hat bei ihrer Anhörung im Senat keine Antwort auf zentrale Streitfragen wie das Recht auf Abtreibungen oder gleichgeschlechtliche Ehen gegeben. Die konservative Juristin Amy Coney Barrett weigerte sich am Dienstag, ihre Position zu vorherigen Entscheidungen des Gerichts zu diesen Themen offenzulegen.

Wenn sie eine Meinung zu einem Präzedenzfall äußern würde, könne dies Parteien einen Hinweis darauf geben, zu welcher Entscheidung sie in einem konkreten Fall neigen würde, argumentierte Barrett im Justizausschuss des Senats. Konkret wollte sie sich nicht zu zwei Präzedenzentscheidungen des Obersten Gerichts äußern, die einige Konservative in den USA kippen wollen.

Es sind das Urteil Roe v. Wade von 1973, das das Recht von Frauen auf Abtreibungen für von der US-Verfassung gedeckt erklärte, sowie Obergefell v. Hodges, mit dem dies 2015 auch für gleichgeschlechtliche Ehen festgestellt wurde. Sie betonte zugleich, dass sie Diskriminierung „abscheulich“ finde. „Ich würde nie auf Basis sexueller Orientierung diskriminieren.“

Barrett gab auch keine Antwort auf die Frage der demokratischen Senatorin Dianne Feinstein, ob ein US-Präsident aus ihrer Sicht eine Wahl verschieben könne. Wenn sie je mit einer solchen Frage konfrontiert würde, müsste sie erst die Argumente der Parteien hören und sich mit Kollegen beraten, sagte Barrett.

Rapper Kanye West veröffentlicht religiöses Wahlkampfvideo

11.47 Uhr: Nur wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat Rap-Superstar Kanye West (43) ein eigenes Wahlkampfvideo veröffentlicht. Der zigfache Grammy-Gewinner teilte am Montag (Ortszeit) ein Video auf Twitter, das am Ende dazu auffordert, West als „Write-in“-Kandidaten einzutragen - also seinen Namen per Hand auf einen Stimmzettel zu schreiben, auf dem er eigentlich gar nicht zur Wahl steht.

In seinem Video spricht West vor allem über die Bedeutung von Religiosität. „Indem wir uns dem Glauben zuwenden, werden wir zu der Art Nation, zu der Art Volk, wie Gott möchte, dass wir es sind“, sagt der Rapper vor dem Hintergrund einer wehenden schwarz-weißen USA-Flagge.

West hatte im Juli bekannt gegeben, dass er sich für das Amt des Präsidenten bewerben wolle. Wegen verpasster Anmeldefristen hatte er es jedoch in vielen Staaten nicht auf den Wahlzettel geschafft. Der Rapper hatte zuletzt auch mit einer Reihe bizarrer Nachrichten bei Twitter Aufsehen erregt. Medienberichten zufolge hat er seit Jahren psychische Probleme. Er selbst sprach in mehreren Interviews darüber, eine bipolare Störung zu haben, widerrief dies aber später häufiger als „Fehldiagnose“. Die Stimmung der Erkrankten schwankt bei einer bipolaren Störung extrem zwischen Manie und Depression.

Trump kehrt nach Corona-Infektion auf die Wahlkampfbühne zurück

6.36 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat sich bei seiner Rückkehr auf die Wahlkampfbühne von seinen Anhängern im US-Bundesstaat Florida feiern lassen. „Ich fühle mich so stark“, sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) während seines rund einstündigen Auftritts in Sanford bei Orlando vor dicht gedrängten Anhängern.

Der 74-Jährige betonte wie schon am Wochenende, er sei nun immun. „Ich werde jeden in diesem Publikum küssen. Ich werde die Kerle und die schönen Frauen küssen (...). Ich werde euch einfach allen einen dicken, fetten Kuss geben.“ Florida ist ein potenziell entscheidender Bundesstaat für die Präsidentenwahl am 3. November.

Trump verzichtete bei seiner Reise nach Florida auf das Tragen einer Maske, wie Fotos von der Abfahrt zeigten. „Normales Leben, das ist alles, was wir wollen“, sagte Trump vor seinen Anhängern. Er behauptete, sein demokratischer Herausforderer Joe Biden würde der Erholung von der Krise ein Ende bereiten, einen Impfstoff verzögern und die Pandemie verlängern. Zudem wolle Biden für Florida einen „drakonischen, unwissenschaftlichen Lockdown“.

Lesen Sie dazu: Nach Corona-Infektion – So lief Trumps Wahlkampf-Comeback

Donald Trump bei seinem Wahlkampfauftritt in Sanford, Florida, vor dicht gedrängten Anhängern. Foto: imago images/UPI Photo

Montag, 12. Oktober: Trump wohl mehrfach negativ auf Coronavirus getestet worden

23.48 Uhr: US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Leibarztes negativ auf das Coronavirus getestet worden. Schnelltests seien an „aufeinanderfolgenden Tagen“ negativ ausgefallen, erklärte Sean Conley am Montag (Ortszeit) in einer Mitteilung. Er fügte hinzu, dass neben den Antigentests auch andere Labordaten hinzugezogen worden seien, um zu ermitteln, dass der Präsident nach seiner Corona-Infektion nicht mehr ansteckend sei. Wann Trump das erste Mal negativ getestet wurde und wie oft, blieb unklar.

Trump hatte am 2. Oktober bekanntgegeben, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Wegen seiner Covid-19-Erkrankung wurde er drei Tage lang in einem Militärkrankenhaus behandelt. Leibarzt Conley hatte bereits am Samstag erklärt, der Präsident sei nicht mehr ansteckend. Informationen zu Testergebnissen veröffentlichte er zu diesem Zeitpunkt nicht.

Bei seiner ersten Reise zu einem Wahlkampfauftritt seit seiner Corona-Infektion verzichtete Trump am Montag auf das Tragen einer Maske. Trump war während der gesamten Pandemie äußerst selten öffentlich mit Mund-Nasen-Schutz zu sehen. Seine Gegner kritisierten ihn deswegen als schlechtes Vorbild. Nicht nur Trump hatte sich mit Corona infiziert, sondern auch zahlreiche andere Mitarbeiter und Gäste des Weißen Hauses.

Demokraten machen mit Gesundheitspolitik Front gegen Richterin Barrett

22.30 Uhr: Die Senatsanhörungen der designierten US-Verfassungsrichterin Amy Coney Barrett haben begonnen und die oppositionellen Demokraten starten ihre Angriffe. Sie stellten die konservative Juristin als Gefahr für das Gesundheitssystem dar. Demokratische Senatoren warnten am Montag im Justizausschuss, bei einer Bestätigung Barretts drohten Millionen US-Bürger ihre Krankenversicherung zu verlieren. Sie kritisierten zudem erneut Präsident Donald Trump dafür, die Personalie so kurz vor der Präsidentschaftswahl am 3. November durchdrücken zu wollen.

Die demokratische Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris, warf Trump vor, die als Obamacare bekannte Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama rückgängig machen zu wollen. Der Oberste Gerichtshof solle dabei die „Drecksarbeit“ erledigen. „Diese Anhörung ist ein klarer Versuch, eine Supreme-Court-Nominierte durchzudrücken, die Millionen Menschen ihre Gesundheitsversorgung wegnehmen wird, während eine tödliche Pandemie schon mehr als 214.000 Amerikaner getötet hat.“

Twitter versieht Trump-Botschaft mit Warnhinweis

7.52 Uhr: Twitter hat eine Botschaft von US-Präsident Trump zu seiner angeblichen Immunität gegen das Coronavirus mit einer Warnung vor Falschinformationen versehen. Der Tweet habe gegen Regeln zur „Verbreitung irreführender und womöglich gesundheitsschädlicher Informationen“ beim Thema Covid-19 verstoßen, hieß es am Sonntag.

Der Tweet war deswegen erst nach einem Klick auf einen Warnhinweis zugänglich und konnte nicht ohne einen eigenen Kommentar der Nutzer weiterverbreitet werden. Trump hatte zuvor bei Twitter geschrieben, die Ärzte des Weißen Hauses hätten ihm nach seiner Covid-19-Erkrankung nun attestiert, „komplett“ gesund zu sein.

Immunologe Fauci wird ohne Zustimmung für Trump-Werbespot verwendet

7.21 Uhr: Der führende US-Gesundheitsexperte Anthony Fauci hat nach eigenen Worten der Nutzung eines Interview-Ausschnitts für einen Wahlkampf-Werbeclip von US-Präsident Donald Trump nicht zugestimmt. „Ich war total überrascht“, zitierte die „New York Times“ am Sonntag den renommierten Immunologen. Die Äußerungen aus einem im März veröffentlichten Interview mit dem Sender Fox News für das 30 Sekunden lange Werbevideo seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. Die Verwendung seines Namens und seiner Worte sei ohne seine Erlaubnis erfolgt, sagte Fauci.

YouTube- Werbeclip von Trump mit Fauci

Das Video, das nach Trumps Entlassung aus einem Militärkrankenhaus wegen seiner Covid-19-Erkrankung veröffentlicht worden war, stellt die Corona-Politik der US-Regierung in einem positiven Licht dar. Faucis Zitat erweckt darin den Anschein, als würde er Trumps Reaktion auf die Corona-Pandemie loben. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mehr tun könnte“, sagt Fauci demnach. Diese Worte seien allerdings auf die Arbeit der gesamten Coronavirus-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses bezogen gewesen, erklärte Fauci nun am Sonntag. Er ist Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten und gehört als Berater der Arbeitsgruppe an.

US-Senat beginnt mit Anhörung Amy Barretts für Oberste Gericht

6.09 Uhr: Das Ringen um die Besetzung des freien Postens am Obersten Gericht der USA geht in die heiße Phase. Im US-Senat soll am Montagnachmittag (Ortszeit) die mehrtägige Anhörung der Kandidatin von US-Präsident Donald Trump beginnen. Am ersten Tag geht es im Justizausschuss zunächst um die Vorstellung der konservativen Juristin Amy Coney Barrett und einleitende Stellungnahmen. Die Anhörung geht am Dienstag mit der Befragung der Kandidatin weiter.

Trump und die Republikaner im Senat wollen Barrett noch vor der Präsidentenwahl am 3. November ins Oberste Gericht bringen. Der Präsident machte keinen Hehl daraus, dass es ihm dabei auch um mögliche gerichtliche Auseinandersetzungen zur Auszählung der Stimmen bei der Wahl geht.

Trump hatte Barrett als Nachfolgerin der verstorbenen liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg nominiert. Mit ihrer Ernennung bekämen die Konservativen im Supreme Court eine dominierende Mehrheit von sechs der neun Sitze am Gericht. Das Gericht hat oft das letzte Wort bei Rechtsstreitigkeiten zu politisch umkämpften Fragen wie Einwanderung, das Recht auf Abtreibungen oder Gesundheitsversorgung.

Sonntag, 11. Oktober: Trump erklärt sich für immun gegen Coronavirus

19.45 Uhr: Donald Trump startet nach seiner Corona-Infektion wieder in den US-Wahlkampf – doch die Spitzen seiner Partei fürchten ein Wahldebakel. Lesen Sie hier: Die Angst der Republikaner vor Bidens Erdrutschsieg

18.45 Uhr: Vor der Wiederaufnahme seiner Wahlkampftour hat sich US-Präsident Donald Trump für immun gegen das Coronavirus erklärt. „Es sieht so aus, als wäre ich immun für, ich weiß nicht, vielleicht lange Zeit und vielleicht eine kurze Zeit, es könnte für immer sein, niemand weiß es wirklich, aber ich bin immun“, sagte Trump am Sonntag in einem Telefoninterview mit dem Sender Fox News.

Die USA hätten nun einen Präsidenten, der immun sei, „der sich nicht in einem Keller verstecken muss wie sein Gegner“, sagte Trump mit Blick auf seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden und dessen vorsichtigeren Wahlkampf aufgrund der Pandemie.

Bislang ist nicht erwiesen, wie lange eine Covid-19-Erkrankung vor künftigen Infektionen mit dem Coronavirus schützt. In ersten Studien war von einigen Monaten die Rede, neueren Studien zufolge könnte die Immunität länger anhalten.

Trump mutmaßt über Corona-Erkrankung von Biden

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte im August gewarnt, dass es noch nicht genug Daten über Covid-19 gebe, um sagen zu können, ob Antikörper von einer erneuten Krankheit schützten, wieviele Antikörper nötig dafür seien und wie lange der Schutz anhalte. Während seines Telefoninterviews mit Fox News deutete Trump an, sein Herausforderer könne selbst krank sein. „Wenn Ihr Euch Joe anschaut, er hat gestern furchtbar gehustet und an seiner Maske gerissen, während er hustete“, sagte Trump. Darüber sei nicht viel berichtet worden.

Nach der Zwangspause wegen seiner Corona-Erkrankung will Trump in den kommenden Tagen den Wahlkampf in wichtigen sogenannten Swing States fortsetzen. Nach einer Wahlkampfveranstaltung in Florida am Montag werde er am Dienstag in Johnstown im Schlüsselstaat Pennsylvania und am Mittwoch in Des Moines in Iowa auftreten, kündigte sein Wahlkampfteam an.

US-Präsident Donald Trump ist infolge seiner Covid-19-Erkrankung nach eigenen Angaben nun „immun“ gegen das Coronavirus. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Samstag, 10. Oktober: Greta Thunberg ruft zur Wahl von Joe Biden auf

16.36 Uhr: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat die US-Bürger zur Wahl des demokratischen Kandidaten Joe Biden aufgerufen. „Ich mische mich nie in die Parteipolitik ein. Aber die kommende US-Wahl geht weit darüber hinaus“, schrieb sie am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Auch wenn Bidens Versprechen in der Klimapolitik nicht weit genug gingen, sei er verglichen mit US-Präsident Donald Trump die bessere Wahl.„Organisiert euch einfach und seht zu, dass alle Biden wählen“, fügte die 17-Jährige hinzu. Trump äußert immer wieder Zweifel am menschengemachten Klimawandel. Thunberg musste sich wiederholt Spott von ihm gefallen lassen.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020

Trump zurück im Wahlkampf – mit Ansprache vor Anhängern

08:53 Uhr: In die E-Mail-Affäre von Hillary Clinton kommt neue Bewegung. US-Außenminister Mike Pompeo hat unter Druck von Präsident Donald Trump angekündigt, E-Mails der demokratischen Ex-Außenministerin Hillary Clinton zu veröffentlichen. „Wir werden diese Informationen herausbringen, damit das amerikanische Volk sie sehen kann“, sagte Pompeo dem Sender Fox News am Freitag (Ortszeit).

Hintergrund ist eine Affäre über die Nutzung privater E-Mail-Server durch Clinton, als sie Außenministerin war. Trump erklärte, Clinton solle wegen der E-Mails inhaftiert werden. „Ich bin sicher, dass es vor der Wahl noch mehr zu sehen geben wird“, sagte Pompeo zum Zeitpunkt der Veröffentlichungen.

03:28 Uhr: Nun hat es auch das Weiße Haus bestätigt: US-Präsident Donald Trump kehrt in den Wahlkampf zurück und wird schon am Samstag zu seinen Anhängern sprechen. Wenige Tage nach seiner Rückkehr in den Amtssitz des US-Präsidenten werde bei einem „friedlichen Protest für Recht und Ordnung“ auf der Südwiese seiner Residenz sprechen, teilte das Weiße Haus am Freitagabend (Ortszeit) mit. US-Medien hatten zuvor berichtet, rund 2000 Personen seien eingeladen worden. Trump wolle sich vom Balkon des Weißen Hauses an sie wenden.

Unklar ist, ob Trump nach seiner Covid19-Erkrankung noch ansteckend ist. Der Republikaner sagte in einem am Freitagabend ausgestrahlten TV-Interview, er sei getestet worden, habe die Werte aber noch nicht erhalten.

Einen für Samstagabend in Aussicht gestellten Wahlkampfauftritt in Floria verschob der US-Präsident auf den kommenden Montag.

Zweites TV-Duell zwischen Trump und Biden abgesagt

01:09 Uhr:Das für die kommende Woche geplante zweite TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden ist offiziell abgesagt worden. Diese Entscheidung verkündete am Freitagabend die für die Organisation der Präsidentschaftsdebatten zuständige Kommission. „Es wird keine Debatte am 15. Oktober geben“, hieß es von der Kommission.

Die Absage hatte sich bereits angebahnt. Trotz seiner Corona-Infektion hatte sich Trump zunächst dafür ausgesprochen, die zweite TV-Debatte wie geplant abzuhalten. Damit stieß er auf Kritik und Widerstand. Sein Herausforderer Joe Biden zeigte sich offen für ein virtuelles Format, auch die Kommission unterbreitete diesen Vorschlag, um „Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten zu schützen.“ Trump hingegen lehnte die Pläne ab.

Das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden war höchst chaotisch verlaufen, weil sich die Kontrahenten permanent unterbrachen. Deutlich gemäßigter lief das TV-Duell der beiden potenziellen Vizepräsidenten, Mike Pence und Kamala Harris. Das TV-Duell hatte einen heimlichen Star: Eine Fliege auf dem Kopf von Mike Pence.

Das erste TV-Duell zwischen Donald Trump (r) und Joe Biden (l) lief chaotisch, Moderator Chris Wallace hatte seine Schwierigkeiten. Foto: Olivier Douliery / dpa

Freitag, 9. Oktober: Trump will Hunderte vor Weißem Haus empfangen

Nur wenige Tage nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus plant US-Präsident Donald Trump offenbar, Hunderte Menschen auf dem Südrasen des Weißen Hauses zu empfangen. Das berichtete der US-Sender „ABC“ zuerst. Das Event soll am Samstag stattfinden. Es gebe sogar eine offizielle Einladung, die dem Sender vorliege

Donald Trump hat fürs Wochenende die ersten Wahlkampfauftritte seit seiner Covid-19-Erkrankung in Aussicht gestellt. Er wolle am Samstag nach Florida und am Sonntag nach Pennsylvania, sagte Trump in einem Telefoninterview mit dem TV-Sender Fox News. Sein Leibarzt teilte zuvor mit, dass der Präsident die ihm verschriebene Covid-Behandlung abgeschlossen habe und zum Samstag wieder öffentliche Termine absolvieren dürfe

Donnerstag, 8. Oktober: Hickhack um TV-Duell mit Biden – Nach Absage will Trump Verschiebung

Mittwoch, 7. Oktober: US-Behörde dämpft Hoffnung auf schnelle Zulassung von Corona-Impfstoff

Donald Trump hat Gespräche über ein weiteres, milliardenschweres Konjunkturpaket für die schwer angeschlagene US-Wirtschaft abgebrochen. Republikaner sehen darin einen „Schuss ins eigene Knie“. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Corona-Krise: Trump lässt Milliarden-Hilfspaket platzen

Corona-Krise: Trump lässt Milliarden-Hilfspaket platzen Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Hoffnung auf eine schnelle Zulassung eines Corona-Impfstoffes in den USA gedämpft. Die Behörde veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) ihre Richtlinien für die beschleunigte Zulassung eines Corona-Impfstoffs. Demnach müssen Hersteller in der dritten und letzten Testphase eine Nachbeobachtungszeit einhalten, die es de facto unmöglich macht, noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November einen Impfstoff auf den Markt zu bringen.

in den USA gedämpft. Die Behörde veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) ihre Richtlinien für die beschleunigte Zulassung eines Corona-Impfstoffs. Demnach müssen Hersteller in der dritten und letzten Testphase eine Nachbeobachtungszeit einhalten, die es de facto unmöglich macht, noch vor der am 3. November einen Impfstoff auf den Markt zu bringen. Donald Trump nimmt aufgrund seiner Coronavirus-Infektion das Medikament Dexamethason. Lesen Sie hier, welche (Neben-)Wirkungen das Mittel haben kann.

Dienstag: 6. Oktober: Michelle Obama nennt Trump rassistisch

Die frühere First Lady Michelle Obama ist vier Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl hart mit Amtsinhaber Donald Trump ins Gericht gegangen. Trump sei im Umgang mit der Corona-Pandemie „gescheitert“, er schüre Ängste vor Afroamerikanern, spalte das Land und verbreite Verschwörungstheorien, sagte die Ehefrau des ersten schwarzen US-Präsidenten Barack Obama am Dienstag in einer Videobotschaft. „Was der Präsident macht, ist offenkundig falsch, moralisch falsch und ja, es ist rassistisch.“

ist vier Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl hart mit Amtsinhaber Donald Trump ins Gericht gegangen. Trump sei im Umgang mit der Corona-Pandemie „gescheitert“, er schüre Ängste vor Afroamerikanern, spalte das Land und verbreite Verschwörungstheorien, sagte die Ehefrau des ersten schwarzen US-Präsidenten am Dienstag in einer Videobotschaft. „Was der Präsident macht, ist offenkundig falsch, moralisch falsch und ja, es ist rassistisch.“ US-Präsident Trump hat die Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten für ein neues Corona-Hilfspaket abgebrochen. Trump schrieb am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter, er habe seine Unterhändler angewiesen, die Gespräche bis zur Präsidentschaftswahl am 3. November einzustellen. Während die Demokraten die Entscheidung scharf kritisierten, rutschten an der New Yorker Börse die Aktienkurse in die Tiefe.

abgebrochen. Trump schrieb am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter, er habe seine Unterhändler angewiesen, die Gespräche bis zur Präsidentschaftswahl am 3. November einzustellen. Während die Demokraten die Entscheidung scharf kritisierten, rutschten an der New Yorker Börse die Aktienkurse in die Tiefe. Donald Trump hat auf Twitter verkündet, dass er seinen wegen der Erkrankung ausgesetzten Wahlkampf bald wieder aufnehmen werde. Er plane auch weiterhin, an der zweiten TV-Debatte mit Herausforderer Joe Biden am 15. Oktober teilzunehmen

Montag, 5. Oktober: Joe Biden erneut negativ auf das Coronavirus getestet

Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden ist erneut negativ auf das Coronavirus getestet worden

ist erneut negativ auf das Coronavirus getestet worden Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi , ist bisher nicht direkt über den Gesundheitszustand des an Covid-19 erkrankten Präsidenten Donald Trump unterrichtet worden.

, ist bisher nicht direkt über den Gesundheitszustand des an erkrankten Präsidenten Donald Trump unterrichtet worden. Trotz seiner Infektion mit dem Coronavirus hat US-Präsident Donald Trump kurzzeitig das Krankenhaus verlassen und sich bei einer Fahrt im gepanzerten Wagen von Anhängern bejubeln lassen. Lesen Sie dazu: Kranker Trump tritt kurz vor Fans auf – Scharfe Kritik

Sonntag, 4. Oktober: US-Politinsider Daniel Banjamin über Trumps Corona-Infektion

Daniel Benjamin kennt die amerikanische Politik von innen wie nur wenige. Er war Redenschreiber von Präsident Bill Clinton und Anti-Terrorismus-Koordinator unter US-Außenministerin Hillary Clinton. Im Interview spricht er über Trumps Corona-Infektion und mögliche Gewaltausbrüche nach der Wahl. Lesen Sie, warum Corona „ein enormer Schlag für Trumps Wahlkampf“ ist.

Da Donald Trump nach seiner Corona-Infektion vorerst als Wahlkämpfer ausfällt, sollen seine Kinder und Vizepräsident Mike Pence für ihn einspringen. Der Präsident sagte in einer Videobotschaft aus dem Krankenhaus, er wolle „den Wahlkampf so abschließen, wie er begonnen hat“. Er war mehrmals pro Woche zu Events in verschiedenen Städten geflogen.

nach seiner Corona-Infektion vorerst als Wahlkämpfer ausfällt, sollen seine Kinder und für ihn einspringen. Der Präsident sagte in einer Videobotschaft aus dem Krankenhaus, er wolle „den Wahlkampf so abschließen, wie er begonnen hat“. Er war mehrmals pro Woche zu Events in verschiedenen Städten geflogen. Als Zeichen der Transparenz will Joe Biden die Ergebnisse seiner Corona-Tests künftig veröffentlichen

Samstag, 3. Oktober: Corona-Infektionen: Keine Senatssitzungen für zwei Wochen

Der US-Senat setzt nach Corona-Infektionen von mindestens drei Mitgliedern für zwei Wochen seine Plenarsitzungen aus. Zugleich solle der Justizausschuss trotzdem mit den Anhörungen der Kandidatin der das Oberste Gericht der USA, Amy Coney Barrett , fortfahren, betonte der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell am Samstag. Die Demokraten kritisierten diese Entscheidung.

setzt nach Corona-Infektionen von mindestens drei Mitgliedern für zwei Wochen seine Plenarsitzungen aus. Zugleich solle der Justizausschuss trotzdem mit den Anhörungen der Kandidatin der das Oberste Gericht der USA, , fortfahren, betonte der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell am Samstag. Die Demokraten kritisierten diese Entscheidung. US-Präsident Trump hat sich nach seiner Coronavirus-Infektion ins Militärkrankenhaus Walter Reed bei Washington begeben. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es aus dem Weißen Haus

Trumps Sohn Donald Trump Jr. sagte dem Sender Fox News, es sei „offensichtlich“, dass sein Vater seine Corona-Infektion „sehr ernst“ nehme. „Aber er ist ein Kämpfer“, fügte Trump Jr. hinzu. Lesen Sie hier: Donald Trump hat Corona: Was das für die US-Wahl bedeutet

Freitag, 2. Oktober: Trump setzt Wahlkampfauftritte nach Corona-Infektion aus

Donald Trump setzt seine persönlichen Wahlkampfauftritte aus. Trumps Wahlkampfchef Bill Stepien teilte am Freitag mit, alle bereits angekündigten Wahlkampfveranstaltungen unter Teilnahme des Präsidenten würden entweder verschoben oder online abgehalten. Lesen Sie dazu: Trump infiziert: Wie kam das Coronavirus ins Weiße Haus?

Donnerstag, 1. Oktober: Trumps Leibarzt: Präsident kann Amtsgeschäfte weiterführen

Der US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Leibarzt des US-Präsidenten erwartet, dass Donald Trump trotz seiner Corona-Infektion die Amtsgeschäfte „ohne Unterbrechung“ weiterführen kann

trotz seiner Corona-Infektion die Amtsgeschäfte „ohne Unterbrechung“ weiterführen kann Nach dem chaotischen TV-Duell mit seinem Herausforderer Joe Biden hat sich US-Präsident Donald Trump zum Sieger der ersten Debatte vor der Präsidentschaftswahl erklärt. „Wir haben die Debatte gestern Abend nach jedem Maßstab mühelos gewonnen“, sagte der Republikaner am Mittwoch im Garten des Weißen Hauses.

erklärt. „Wir haben die Debatte gestern Abend nach jedem Maßstab mühelos gewonnen“, sagte der Republikaner am Mittwoch im Garten des Weißen Hauses. Mehrere Republikaner haben sich nach der Weigerung Donald Trumps, rechte Gruppierungen eindeutig zu verurteilen, von dem US-Präsidenten distanziert. Trump seinerseits versuchte sich am Mittwoch in Schadensbegrenzung . „Ich weiß nicht, wer die Proud Boys sind“, sagte Trump mit Blick auf eine gleichnamige rechte Vereinigung, die am Vortag bei der TV-Debatte mit Herausforderer Joe Biden zum Thema geworden war. „Wer auch immer sie sind, sie müssen sich zurückhalten und die Strafverfolgungsbehörden ihre Arbeit machen lassen.“

. „Ich weiß nicht, wer die Proud Boys sind“, sagte Trump mit Blick auf eine gleichnamige rechte Vereinigung, die am Vortag bei der TV-Debatte mit Herausforderer Joe Biden zum Thema geworden war. „Wer auch immer sie sind, sie müssen sich zurückhalten und die Strafverfolgungsbehörden ihre Arbeit machen lassen.“ Einer der größten Verlierer des TV-Duells am Dienstag war der Moderator: Chris Wallace hat sich stark frustriert über den chaotischen Verlauf des ersten Fernsehduells zwischen Präsident Donald Trump und dessen Wahl-Herausforderer Joe Biden geäußert. Er sei „einfach traurig“ darüber, wie die Debatte abgelaufen sei, sagte der Moderator des konservativen Senders Fox News am Mittwoch der „New York Times“. Er hätte nie gedacht, dass die Debatte derart „entgleisen“ würde.

Mittwoch, 30. September: Der Tag des ersten TV-Duells zwischen Biden und Trump

„Proud Boys, stand back and stand by“ – Wen meinte Trump?

Dienstag, 29. September: Biden veröffentlicht Steuererklärung

Kurz vor dem mit Hochspannung erwarteten ersten TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden hat der demokratische Präsidentschaftskandidat seine jüngste Steuererklärung veröffentlicht. Laut der am Dienstag auf der Website des Kandidaten veröffentlichten Dokumente zahlten Biden und seine Frau Jill im vergangenen Jahr 299.346 Dollar (rund 255.000 Euro) an Bundessteuern

Donald Trump manövriert die USA weiterhin im Zick-Zack-Kurs durch die Corona-Pandemie. Sinnierte der US-Präsident in den vergangenen Wochen mehrfach davon, dass es ja eigentlich besser sei, wenn weniger Corona-Tests durchgeführt würden, weil es dann auch weniger Fälle gäbe, will er nun die Testkapazität deutlich hochfahren.

Montag, 28. September: 100 Millionen Zuschauer bei TV-Duell erwartet

Stolze 100 Millionen Fernsehzuschauer werten erwartet, wenn es am Dienstagabend zum TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden kommt. Es bleibt abzuwarten, ob es wirklich zu der erwarteten Schlammschlacht zwischen den beiden Kontrahenten kommt. Aussagen von Trump im Vorfeld lassen es jedenfalls vermuten

zwischen US-Präsident und seinem Herausforderer kommt. Es bleibt abzuwarten, ob es wirklich zu der erwarteten Schlammschlacht zwischen den beiden Kontrahenten kommt. Aussagen von Trump im Vorfeld lassen es jedenfalls vermuten Kurz vor dem ersten Fernsehduell zwischen Donald Trump und Joe Biden sorgt ein Zeitungsbericht für Wirbel, wonach Trump über Jahre hinweg nur minimale oder gar keine Einkommensteuer auf Bundesebene entrichtet hat. Wie die „New York Times“ am Sonntag unter Berufung auf Steuerunterlagen berichtete, zahlte Trump im Wahljahr 2016 und in seinem ersten Amtsjahr 2017 nur jeweils 750 Dollar an die Bundessteuerbehörde IRS. Mehr als 70.000 Dollar setzte Trump nach Recherchen der „New York Times“ für das Styling seiner Frisur während der Laufzeit seiner Show „The Apprentice“ von der Steuer ab. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Trump soll jahrelang keine Bundessteuern gezahlt haben

über Jahre hinweg hat. Wie die „New York Times“ am Sonntag unter Berufung auf Steuerunterlagen berichtete, zahlte Trump im Wahljahr 2016 und in seinem ersten Amtsjahr 2017 nur jeweils 750 Dollar an die Bundessteuerbehörde IRS. Mehr als 70.000 Dollar setzte Trump nach Recherchen der „New York Times“ für das Styling seiner Frisur während der Laufzeit seiner Show „The Apprentice“ von der Steuer ab. Trump soll jahrelang keine Bundessteuern gezahlt haben Donald Trumps früherer Wahlkampfmanager Brad Parscale ist am Sonntag laut Medienberichten in ein Krankenhaus eingeliefert worden – offenbar nach einem Suizidversuch, wie unter anderem CNN berichtet

Sonntag, 27. September: Trump fordert Doping-Test von Biden vor TV-Duell

Zwei Tage vor dem TV-Duell mit Joe Biden hat US-Präsident Donald Trump seinen Rivalen aufgefordert, einen Dopingtest zu machen. Entweder vor oder nach dem für Dienstagabend geplanten Duell solle sich Biden einem solchen Test unterziehen, verlangte Trump am Sonntag auf Twitter

mit hat US-Präsident seinen Rivalen aufgefordert, einen Dopingtest zu machen. Entweder vor oder nach dem für Dienstagabend geplanten Duell solle sich Biden einem solchen Test unterziehen, verlangte Trump am Sonntag auf Twitter Joe Biden hat Donald Trump vorgeworfen, wie Nazi-Propagandaminister Joseph Goebbels zu lügen. „Er ist so in etwa wie Goebbels. Man erzählt eine Lüge lange genug, wiederholt sie, wiederholt sie, wiederholt sie – und sie gilt als Allgemeinwissen“, sagte Biden in einem am Samstag ausgestrahlten Interview des TV-Senders MSNBC. Auslöser war eine Frage nach Trumps Behauptungen, Biden sei ein Sozialist

vorgeworfen, wie zu lügen. „Er ist so in etwa wie Goebbels. Man erzählt eine Lüge lange genug, wiederholt sie, wiederholt sie, wiederholt sie – und sie gilt als Allgemeinwissen“, sagte Biden in einem am Samstag ausgestrahlten Interview des TV-Senders MSNBC. Auslöser war eine Frage nach Trumps Behauptungen, Biden sei ein Sozialist Die Nominierung von Amy Coney Barrett für den Supreme Court ist wie erwartet höchst umstritten. Unser US-Korrespondent sieht als mögliche Folge nicht nur eine weitere Polarisierung innerhalb der Bevölkerung, sondern auch eine Gefahr für die Demokratie. Lesen Sie hier den gesamten Kommentar von Dirk Hautkapp: Trump verschärft mit Wahl für Supreme Court Spaltung der USA

Die Nominierung von Amy Coney Barrett für den Supreme Court ist wie erwartet höchst umstritten. Unser US-Korrespondent sieht als mögliche Folge nicht nur eine weitere Polarisierung innerhalb der Bevölkerung, sondern auch eine Gefahr für die Demokratie. Trump verschärft mit Wahl für Supreme Court Spaltung der USA US-Präsident Donald Trump hat Amy Coney Barrett als Richterin für die Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg am Supreme Court nominiert. Die tiefgläubige Katholikin gilt als entschiedene Abtreibungsgegnerin und würde die konservative Mehrheit am Obersten Gerichtshof der USA zementieren. Lesen Sie hier mehr über Trumps neue Richterin: So radikal ist Amy Coney Barrett

als Richterin für die Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg am nominiert. Die tiefgläubige Katholikin gilt als entschiedene Abtreibungsgegnerin und würde die konservative Mehrheit am Obersten Gerichtshof der USA zementieren. So radikal ist Amy Coney Barrett US-Präsident Donald Trump hat ungeachtet der Kritik aus seiner eigenen Partei bekräftigt, dass er keine Machtübergabe in Fall einer Wahlniederlage vorab garantieren wolle. Zugleich betonte er erneut seine Überzeugung, dass er die Präsidentenwahl am 3. November nur durch Betrug verlieren könne

Ein US-Artikel hat skizziert, wie Donald Trump versuchen könnte, die Wahl zu stehlen. Seitdem herrscht in den USA Alarmstimmung. Lesen Sie hier, welchen Trick Donald Trump anwenden könnte, um die Wahl von Joe Biden zu stehlen.

Freitag, 25. September: Nichte klagt gegen US-Präsident Donald Trump

In einem Streit um Anteile am Immobilien-Imperium der Familie strengt Trumps Nichte Mary einen Prozess gegen den US-Präsidenten und zwei seiner Geschwister an. In einer am Donnerstag (Ortszeit) in New York vor Gericht eingereichten Klage wirft die 55-Jährige ihnen vor, sie um mehrere Millionen Dollar betrogen zu haben. Präsident Trump, sein im August verstorbener Bruder Robert sowie seine Schwester Maryanne - eine pensionierte Bundesrichterin - hätten sich dafür gegen sie verschworen. Die Ansprüche gegen Robert werden in der Klage bei dessen Nachlassverwalter geltend gemacht.

Immer wieder versucht Donald Trump, Zweifel an der Briefwahl zu sähen. Trump behauptet, dass millionenfach an US-Bürger verschickte Wahlunterlagen die Gefahr von Wahlfälschung drastisch erhöhten. Experten und Wahlverantwortliche bestreiten dies. Dass Donald Trump und auch seine republikanische Partei gegen die Briefwahl schießen, liegt auch daran, dass damit mehr traditionell für die Demokraten stimmenden Schwarzen ihre Stimme abgeben. Lesen Sie hier: So will Donald Trump die Briefwahl bei der US-Wahl sabotieren.

So will Donald Trump die Briefwahl bei der US-Wahl sabotieren.

Begleitet von Protesten hat Trump der verstorbenen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg die letzte Ehre erwiesen. Trump kam am Donnerstag mit seiner Ehefrau Melania zum vor dem Obersten Gerichtshof in Washington aufgebahrten Sarg der liberalen Richterin. Der Präsident trug dabei – wie nur sehr selten – eine Gesichtsmaske zum Schutz vor dem Corona-Virus. Lesen Sie hier: So geht es nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg weiter

Szenen von den Protesten gegen Trump sehen Sie hier in unserem Video:

"Vote him out" - Protestrufe gegen Trump am Supreme Court Vote him out - Protestrufe gegen Trump am Supreme Court

Trump will dagegen schon am Samstag eine Nachfolgekandidatin präsentieren.

Darum ist die Besetzung so umstritten:

Trump setzt darauf, dass diese dann noch vor der Präsidentschaftswahl in knapp sechs Wochen vom Senat bestätigt wird.

Die oppositionellen Demokraten und Joe Biden haben Trump vergeblich aufgefordert, erst die Präsidentschaftswahl abzuwarten.

2016 hatten die Republikaner im Senat die Neubesetzung eines vakanten Supreme-Court-Postens durch den damaligen Präsidenten Obama blockiert.

Sie argumentierten, über die Personalie solle erst nach der Präsidentschaftswahl entschieden werden.

Trump konnte den Posten dann nach seinem Wahlsieg besetzen. (fmg/dpa/afp)

