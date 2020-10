Mi, 07.10.2020, 08.07 Uhr

Präsidentschaftskandidat Joe Biden will im Falle seines Wahlsiegs die von "Mächten der Finsternis" verursachte Spaltung des Landes überwinden. Das sagte der Demokrat in einer Rede am Ort der Bürgerkriegsschlacht von Gettysburg im Bundesstaat Pennsylvania.