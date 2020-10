Trumps böses Vermächtnis: Geflüchtete Kinder immer noch von Eltern getrennt

Kleinkinder, das weiß jeder Küchen-Psychologe, benötigen die Bindung zu Mutter und Vater wie die Luft zum Atmen. Wer sie ihnen raubt, riskiert traumatisierte Heranwachsende, die die Trennungs-Erfahrung das ganze Leben über mit sich tragen. Wer sie ihnen aus politischen Gründen absichtsvoll raubt, obwohl vor den Folgen noch und nöcher gewarnt wurde, verdient es geächtet zu werden.

Hunderte Kinder leben immer noch von Eltern getrennt

Für die andauernde Trennung geflüchteter Eltern und Kinder sollten Trump und seine Untergebenen vor Gericht gestellt werden, findet Dirk Hautkapp. Foto: Privat

Womit man bei Donald Trump und seiner auf purer Abschreckung basierenden Anti-Einwanderungs-Strategie wäre, die seit 2017 an der Grenze zu Mexiko durchgezogen wurde. Wie sich jetzt, wo das weltweit auf Ablehnung gestoßene Programm offiziell eingemottet ist, herausstellt, leben in Amerika noch immer rund 550 Flüchtlingskinder bei Verwandten oder Pflege-Familien, die seinerzeit ihren Vätern und Müttern an der amerikanisch-mexikanischen Grenz e entrissen wurden.

Deportierte Eltern sind heute nur noch schwer zu finden

Die Eltern wurden meist sofort in ihre Heimatländer zwischen Mexiko und Guatemala deportiert. Wohin genau, das hat niemand festgehalten. Was eine Familienzusammenführung heute zu einem schwierigen Fahndungs-Akt macht, der oft ins Leere zielt.

Das Thema läuft im schrill lärmenden Präsidentschaftswahlkampf weitgehend unterhalb des Medien-Radars. Da gehört es nicht hin. Trumps Regierung hat aus Geringschätzung und Kaltherzigkeit das Leben Hunderter Unschuldiger in eine Richtung gelenkt, die man niemandem wünscht.

Kinder, manche waren noch Babys, wuchsen auf ohne Vater und Mutter. Trump und seine Untergebenen haben Kindern sehenden Auges Schaden zugefügt. Das ist böse und grausam. Das gehört vor Gericht und muss bestraft werden.