Angela Merkel: Wann ist die Pressekonferenz der Kanzlerin?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder werden am Mittwoch über weitere Maßnahmen im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus beraten. Wegen stark gestiegener Neuinfektions-Zahlen soll dabei sogar ein „Lockdown Light“ im Gespräch sein.

Vor Gesprächen mit Merkel: Noch keine neuen Beschlüsse zum Kampf gegen das Coronavirus

Bei einer Pressekonferenz am Montag betonte Regierungssprecher Steffen Seibert, dass es bisher noch keine Beschlüsse gebe. Bei den Gesprächen zur Corona-Lage solle es jedoch darum gehen, was Bund und Länder tun könnten, um auf die „sich zuspitzende, ernsthaften Lage“ zu reagieren und „die Zahlen nach unten zu bringen“. Lesen Sie auch:

Nach dem Treffen von Bund und Ländern am 14. Oktober äußerte sich Angela Merkel in einer Pressekonferenz zur Corona-Lage. Schon damals hielt sie die Beschlüsse für nicht ausreichend. Foto: Stefanie Loos / dpa

Wie der Nachrichtensender n-tv aus Regierungskreisen erfahren haben will, sollen dafür von Bundeskanzlerin Angela Merkel unter anderem drastische Beschränkungen bei sozialen Kontakten angedacht sein. Sollten vor dem Treffen von Bund und Ländern keine weiteren Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, ist mit Details wohl erst am Mittwochnachmittag oder -abend zu rechnen. Auch interessant: Corona, Grippe oder Erkältung – so deuten Sie die Symptome richtig

Corona-Maßnahmen: Wann gibt es neue Informationen von Angela Merkel?

Die Besprechungen, die über eine Video-Konferenz geführt werden sollen, sind für 13 Uhr angesetzt. In der zur selben Zeit stattfindenden Regierungspressekonferenz ist also noch nicht mit weiteren Details zu rechnen. Wann genau diese bekanntgegeben werden, hängt wohl auch davon ab, wie schnell sich Bund und Länder auf Maßnahmen einigen können.

Fest steht: Am Donnerstag, 29. Oktober, will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag zur „Politik der Bundesregierung in der Corona-Pandemie“ äußern. Spätestens dann dürften die Beschlüsse des Vortags also öffentlich werden.

(nfz)