US-Wahl 2020: Wann steht das Ergebnis fest?

Das Staatsoberhaupt der Vereinigten Staaten wird nach Wahlmännerstimmen gekürt, welche die Kandidaten in den einzelnen Bundesstaaten erringen müssen. Wie viele Stimmen ein Staat im "Electoral College" zu vergeben hat, hängt von seiner Bevölkerungsstärke ab. AFPTV erläutert das Wahlsystem anhand einer Videografik.

Videografik: So wird der US-Präsident gewählt

Washington. Am 3. November wählen die US-Amerikaner ihren nächsten Präsidenten, aber auch Kongress-Abgeordnete. Hier gibt es die Ergebnisse.

Der 3. November 2020 ist der Tag der US-Wahl. Doch wann ein Gewinner des Duells Donald Trump gegen Joe Biden feststeht, ist völlig offen. Wegen der vielen Briefwahlstimmen und der vorzeitigen Stimmabgabe – weit über 90 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben schon vor dem 3. November gewählt – ist unklar, ob es noch in der Wahlnacht ein Ergebnis geben wird.

Denn es gibt unterschiedliche Regelungen, wann die Bundesstaaten mit der Auszählung der vor dem Wahltag eingegangenen Stimmen beginnen dürfen. Während einige schon vor dem 3. November auszählen durften, können andere erst am Dienstag damit beginnen. Und wenn es in einem Staat ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt, kann das Ergebnis von diesen Stimmen abhängen.

US-Wahl-Ergebnis: Wann ist damit zu rechnen

Wegen der sechs Zeitzonen, über die sich die USA erstrecken, und der unterschiedlichen Regelungen in den Bundesstaaten schließen die Wahllokale zudem zu unterschiedlichen Zeiten. Lesen Sie hier: Wann in Amerika die Wahllokale schließen

In den folgenden Grafiken werden die Wahl-Ergebnisse angezeigt, sobald sie verfügbar sind. Experten rechnen mit den ersten Ergebnissen gegen 1 Uhr MEZ am frühen Mittwochmorgen. Bis dahin zeigen die Grafiken den die Ergebnisse der jüngsten Umfrage-Ergebnisse an.

US-Wahl 2020: Mit Stimmzetteln wie diesem wählen die Amerikaner am 3. November ihren nächsten Präsidenten. Foto: Jim West / dpa

Da sind zunächst die Wählerstimmen. Sie geben die Stimmung im Land wieder – bedeuten allerdings nicht, dass der Kandidat, der die meisten Wählerstimmen auf sich vereinen kann, auch der nächste Präsident wird.

Die Vereinigten Staaten von Amerika wählen ihren Präsidenten nach einem althergebrachten System, in dem die Staaten Wahlleute ins „Electoral College“ entsenden, das am 14. Dezember den Präsidenten wählt.

US-Kongresswahl 2020: Ergebnisse für Senat und Repräsentantenhaus

Neben dem Präsidenten werden auch Sitze in den beiden Häusern des US-Kongresses neu vergeben. Im Senat ist es ein Drittel der Sitze. Und dort kämpfen die Demokraten um die Mehrheit. Lesen Sie hier, warum das so bedeutsam ist: US-Wahl – Demokraten greifen auch nach der Macht im Senat

Im Repräsentantenhaus werden alle Mandate neu vergeben. Dort werden die Demokraten aller Voraussicht nach die Mehrheit behalten.

Während die Umfrage-Werte in den Grafiken auf die Webseite 270toWin zurückgehen, die verschiedene Umfragen aggregiert und daraus einen eigenen Wert berechnet, werden die Ergebnisse aufgrund der Veröffentlichungen des Nachrichtensenders CNN bekanntgegeben.

