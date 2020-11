US-Wahl: Donald Trump - die Welt hat den Präsidenten unterschätzt

Welche letzten Auftritte stehen noch aus? Wer unterstützt Biden in den letzten Tagen des Wahlkampfes? Alle Informationen im täglichen Briefing mit US-Korrespondent Dirk Hautkapp.

Was für eine dramatische Wahlnacht in Amerika. Wer geglaubt hat, US-Präsident Donald Trump sei nach vier chaotischen Jahren und über 230.000 Corona-Toten bei den Wählern abgemeldet, hat sich getäuscht.

Auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch keine endgültigen Zahlen vorliegen, kann man sagen: Die Trump-Anhänger stehen. Sie glauben immer noch an den 45. Präsidenten.

US-Wahl: Donald Trump ist noch voll im Spiel

Jörg Quoos kommentiert die dramatische Wahlnacht – mit noch ungewissem Ausgang. Aber klar ist: Wer Donald Trump abgeschrieben hat, lag falsch. Foto: Privat

Sie glauben an einen Präsidenten, der über Twitter regiert. Der es nicht schaffte, sich in vier Jahren vom Polit-Rüpel zu einem unangepassten Führer der freien Welt zu entwickeln. Der es nicht schaffte, den Abgehängten im Trailerpark die Würde zurückzugeben und gleichzeitig die Besten noch mehr anzuspornen. Und der seinen Anhängern noch viele „Deals“ schuldet, um die USA erfolgreicher und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Lesen Sie dazu: Welche Wahlversprechen Trump gehalten hat – und welche nicht

Und dennoch: Er ist nach jetzigem Stand noch voll im Spiel. Sollte Trump es schaffen, darf man die Hoffnung nicht aufgeben, dass er seine Versprechen in den kommenden vier Jahren doch noch einlöst und an erste Erfolge aus der Zeit vor der Corona-Katastrophe anknüpfen kann.

Joe Biden – ein schwaches Angebot an die Wähler

Dass es so eng wurde, ist bitter für die Demokraten. Wieder hat es das versammelte Polit-Establishment es nicht geschafft, eine Alternative aufzubieten, die eine große Mehrheit klar hinter sich bringt. Es war vielleicht ein historischer Fehler, auf den seriösen, aber schwach wirkenden 77-Jährigen zu setzen.

Joe Bidens größte Stärke ist, dass er nicht Trump ist. Das war doch erschreckend wenig Angebot für eine Nation, für die die Zukunft schon immer faszinierender als die Vergangenheit war. Lesen Sie hier: Präsident Joe Biden? Wie das die US-Politik verändern würde

Sollte Trump am Ende triumphieren, ist der Wählerwille zu akzeptieren. Dann hat er auch bei seinen härtesten Gegnern eine zweite Chance verdient. So funktioniert Demokratie. Bis dahin kommt es wirklich auf jede Stimme an. Und Gerichte und demokratische Institutionen müssen das geordnete Ende dieser Wahl sichern. Man möchte dafür beten, dass sie es schaffen und dass alles friedlich bleibt.

