Donald Trump: So will er die US-Wahl noch gewinnen

Joe Biden, so scheint es, ist die US-Präsidentschaft kaum noch zu nehmen. Ein umstrittener Bundesstaat nach dem anderen kippt ins Lager des Demokraten. Selbst Fox News, der bisherige Haussender von Donald Trump, erklärte Biden zum Sieger in der Republikaner-Hochburg Arizona. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AP und des TV-Senders Fox News hat der Herausforderer bislang die Stimmen von 264 Wahlleuten sicher – 270 sind zum Einzug ins Weiße Haus nötig. Die Auszählungen in einigen heiß umkämpften Bundesstaaten dauern noch an.

Je enger es für Donald Trump wird, desto mehr verlegt er seinen Kampf auf die Arena außerhalb der Wahllokale: Der Präsident rüstet sich für eine beispiellose juristische Feldschlacht. So verlangt das Trump-Team im von Biden knapp gewonnenen Bundesstaat Wisconsin eine Neuauszählung der Stimmen. Das ist nach dem dortigen Wahlgesetz möglich, wenn der Abstand zwischen Gewinner und Verlierer weniger als einen Prozentpunkt beträgt. Biden lag in Wisconsin mit 20.510 Stimmen vor Trump, das sind 0,6 Prozentpunkte.

US-Wahl: Donald Trump will Stimmenauszählung stoppen lassen

Zudem will der Präsident in den Bundesstaaten Pennsylvania, Michigan und Georgia die laufende Stimmauszählung stoppen lassen. Die Republikaner haben die Sorge, dass einige der Staaten, die sie nach der Stimmabgabe am 3. November sicher für Trump glaubten, wegen der später ausgezählten Briefwahlstimmen noch verloren gehen.

Mehr als 100 Millionen Amerikaner haben bereits vor dem Wahltag abgestimmt, die meisten per Briefwahl. Viele davon stammen von Menschen aus Städten und Vorstädten, die eher Biden wählen. Lesen Sie hier: US-Wahl vor der Entscheidung: Wie Joe Biden regieren will

Auszählungsmodus der US-Wahl ist nicht zentral geregelt

Der Auszählungsmodus ist jedoch nicht zentral geregelt, sondern unterliegt einem Flickenteppich unterschiedlicher Gesetze in den Bundesstaaten. Im Fokus steht der wichtige Staat Pennsylvania, der 20 von 270 notwendigen Wahlmännerstimmen zu vergeben hat. Dort werden alle Stimmzettel ausgezählt, die bis zu drei Tage nach dem Wahltag beim Wahlleiter eintreffen – sofern sie den Poststempel vom 3. November tragen. In Pennsylvania läuft die Frist also erst an diesem Freitag ab.

US-Präsident Donald Trump hat die Wahl noch gar nicht verloren – geht aber jetzt schon juristisch dagegen vor. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Eine Klage gegen dieses Vorgehen hatte das Verfassungsgericht in Washington, der Supreme Court, vor der Wahl zwar abgewiesen. Doch die Möglichkeit einer juristischen Prüfung nach der Wahl ließ es offen.

Das Wahlkampflager von Trump hofft auf die erst vor kurzem installierte Verfassungsrichterin Amy Coney Barrett. Sie gehört zum konservativen Lager im obersten US-Gericht, das über eine Mehrheit von 6:3 verfügt.

US-Wahl 2020: Landet sie vor dem Obersten Gerichtshof?

Allerdings ist der Supreme Court zunächst nicht für Einwände gegen die Stimmauszählung zuständig. Der normale juristische Weg sieht so aus: Die Republikaner müssen zunächst vor den niedrigeren Instanzen der entsprechenden Bundesstaaten klagen. Erst wenn sie hier scheitern, können sie vor das US-Verfassungsgericht ziehen. Lesen Sie hier: Entscheidet am Ende der Supreme Court die US-Wahl?

Die Demokraten befürchten: Sollte Trumps Klage vor dem Supreme Court gegen die verlängerte Stimmauszählung in Pennsylvania erfolgreich sein, hätte dies wahrscheinlich die Ungültigkeit Zehntausender Briefwahlstimmen zur Folge. Der alte und neue Präsident hieße dann: Donald Trump.

Ob das oberste Gericht sich in die Wahl einschaltet, ist nach Einschätzung von Experten ungewiss – auch weil damit alle Aufmerksamkeit auf die politische Haltung seiner Richter gelenkt würde. Der Juraprofessor Derek Muller von der Universität Iowa sagte, Klagen gegen Stimmauszählungen seien nur bei extrem knappen Ergebnissen erfolgversprechend. Sollte das Wahlergebnis – wie im Jahr 2000 – am Ende von nur einem einzigen Staat abhängen, sei aber mit einem „sehr ernsthaften Gerichtsverfahren“ zu rechnen.

Trump hinter Biden – Präsident zieht alle Register

Doch Trump zieht noch weitere Register. So fordert er seine Anhänger indirekt zum Protest auf. Begründung: Die Wahrscheinlichkeit von „Betrug“ sei bei Briefwahlstimmen sehr hoch – Belege hierfür liefert er jedoch nicht. Seine Anhänger forderte er mehrmals auf, die Wahlen „sehr genau zu beobachten“.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Auf Twitter schrieb Trump am Donnerstag: „Stoppt die Auszählung!“ Zuvor hatte er kritisiert: „Gestern Abend habe ich in vielen Schlüsselstaaten oft solide geführt (...) Dann, einer nach dem anderen, begannen sie auf magische Weise zu verschwinden. Sehr merkwürdig“.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Ausschreitungen nach der Wahl – Demokraten bitten um Spenden

Trumps Appelle scheinen Wirkung zu zeigen. Rund um die Auszählung der Stimmzettel kam es in mehreren Städten zu teils gewaltsamen Protesten. In Phoenix im Bundesstaat Arizona versammelten sich am Mittwochabend mehrere Dutzend Demonstranten vor einem Behördengebäude, in dem Stimmen ausgezählt wurden. Nach Angaben von US-Medien verlangten einige den Stopp der Auszählung. Andere wollten dagegen, dass alle Stimmen gezählt werden. Einige hätten Waffen wie Automatikgewehre dabei gehabt, hieß es.

Bewaffneter Protest vor einem Wahllokal in Arizona. Foto: Matt York / dpa

In Portland im Bundesstaat Oregon gab es am Mittwochabend Ausschreitungen am Rande einer Demonstration. Zahlreiche Menschen forderten dort, jede Stimme zu zählen. Auch in In New York, Chicago, Philadelphia und Detroit kam es zu Zusammenstößen.

Im Stab von Biden macht sich Nervosität breit. Angesichts der von Trump angekündigten Prozesslawine warben die Demokraten um Spenden für die Finanzierung der Anwaltskosten. Sie seien nach Trumps Drohungen „bereit, zurückzuschlagen“, betonte Bidens Vize-Kandidatin Kamala Harris. „Unsere Arbeit könnte sich über Wochen hinziehen und wir brauchen Ihre Hilfe“, hieß es in dem Aufruf.