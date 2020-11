US-Wahl: Joe Biden gewinnt - So reagiert Angela Merkel

Nach Joe Bidens Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl warten Beobachter darauf, ob und wann Amtsinhaber Donald Trump die Niederlage eingesteht

Schwiegersohn Jared Kushner und Ehefrau Melania sollen dem Präsidenten nahegelegt haben, die Wahlniederlage einzugestehen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Biden und dessen Vizekandidatin am Montag erneut gratuliert und die große Bedeutung der deutsch-amerikanischen Beziehungen hervorgehiben

Donald Trump ist der erste Präsident seit George H.W. Bush, der nach nur einer Amtszeit abgewählt wurde – und erst der vierte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs

Wahlbeobachter der OSZE haben keine Unregelmäßigkeiten bei der US-Wahl festgestellt

Eine historische Wahl ist vorbei: Demokrat Joe Biden wird der nächste und damit 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Kamala Harris wird die erste Vizepräsidentin der USA. Und Amtsinhaber Donald Trump ist der erste US-Präsident seit einem Vierteljahrhundert, dem die amerikanischen Wählerinnen und Wähler keine zweite Amtszeit einräumen.

Ob Trump selbst einräumt, dass er die Wahl verloren hat, ist weiter offen. Noch gibt es keine Anzeichen dafür. Er will sich dem gewählten Präsidenten Joe Biden nicht geschlagen geben. Berichten zufolge wirken Vertraute auf ihn ein – andere stärken ihm den Rücken.

US-Wahl: Trump versucht die Wahl weiterhin zu diskreditieren

Nachdem sich Trump bereits kurz nach der Wahl ohne ausreichende Grundlage zum Sieger erklärt hatte, versucht er fortlaufend die Rechtmäßigkeit der Wahl zu diskreditieren. Er sprach von „massivem Betrug“, ohne Belege dafür zu liefern.

Montag, 9. November: US-Wahl – Biden-Erfolg für Söder „ein Sieg über Hetzer und Spalter“

11.57 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden in den USA auch als deutliches Signal gegen Hetze und Verschwörungstheorien in Deutschland. Der Wahlerfolg Bidens sei „ein Sieg über Hetzer und Spalter“, sagte der CSU-Chef am Montag vor einer Videoschalte des CSU-Vorstands in München. Er hoffe, „dass es die Welle derer bricht und den Wind aus den Segeln derer nimmt, die glauben, in gleicher Weise unser Land spalten zu können mit absurden Verschwörungstheorien und hoher Aggression.“

Statt der Aggression habe sich in den USA die Vernunft durchgesetzt, betonte Söder. Für das transatlantische Verhältnis hoffe er „wieder auf mehr Gemeinsamkeit“ und darauf, „dass zum Teil einseitig politisch motivierte Truppenabzugspläne dann vielleicht auf Eis gelegt werden“. Aus seiner Sicht brauche es nun ein Angebot im Namen von ganz Europa an die USA für die künftige Zusammenarbeit.

Merkel gratuliert Biden zu Sieg bei US-Wahl

11.22 Uhr: Angela Merkel (CDU) hat sich am Montag in Berlin mit zuversichtlichen Worten zur Wahl Joe Bidens zum 46. US-Präsidenten geäußert. Die Bundeskanzlerin gratulierte Biden und seiner Vizekandidatin Kamala Harris und betonte die große Bedeutung der transatlantischen Partnerschaft. Diese sei ein „gemeinsamer Schatz“, den es zu bewahren gelte.

Merkel betonte, dass sich Europa beim Neuanfang der Partnerschaft verändern müsse: „Wir wissen, dass wir mehr eigene Verantwortung übernehmen müssen.“ Die USA erwarteten von Deutschland und anderen europäischen Staaten „zu recht“ stärkere eigene Anstrengungen für die Bewahrung von Frieden und Freiheit. Allerdings hätten die Europäer sich auch bereits „längst auf diesen Weg gemacht“, betonte Merkel weiter. Hintergrund ist unter anderem die Forderung der USA nach höheren Verteidigungsausgaben der Europäer, die auch von Biden erhoben wird.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie, Terrorismus und die Erderwärmung sei man aufeinander angewiesen, so Merkel weiter. Sie setze darauf, dass man diesen globalen Herausforderungen „Seite an Seite“ begegnen werde. Die traditionell engen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA hatten in den vergangenen Jahren stark gelitten. Der amtierende US-Präsident Donald Trump hatte immer wieder Kritik an Deutschland geäußert, teils auch in aggressivem Ton. Darauf und auf den Umgang Trumps mit den Wahlergebnissen ging Merkel am Montag mit keinem Wort ein.

Berlin im Februar 2013: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der damalige US-Vizepräsident Joe Biden im Kanzleramt. Foto: Maurizio Gambarini / dpa

US-Wahl: Altmaier optimistisch

11.12 Uhr: Peter Altmaier hat sich optimistisch zum Ausgang der US-Wahlen geäußert. Es gebe nun die Möglichkeit für einem Neustart in den Handelsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten, so der Bundeswirtschaftsminister. „Ich glaube, das ist eine Chance, manche Dinge auch wieder ins Lot zu bringen, die sich in den letzten Jahren ungünstig entwickelt haben“, sagte der CDU-Politiker am Montag dem Deutschlandfunk.

Fortschritte erwartet Altmaier vor allem in der Klimapolitik. Bidens Ankündigung, dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder beizutreten, bedeute, es bestehe „jetzt wieder eine Chance und eine wirkliche Aussicht, dass wir im Klimaschutz gemeinsam vorangehen“. Wenn sich die USA den Plänen von Europa und Japan anschlössen, bis 2050 klimaneutral zu werden, „dann wäre das etwas Gutes nicht nur für die Wirtschaft, sondern insbesondere für den Planeten“, sagte Altmaier. Der amtierende US-Präsident Donald Trump hatte das Abkommen gekündigt.

Trump nach nur einer Amtszeit abgewählt – Seltenheit in US-Geschichte

11.05 Uhr: In den USA ist es selten, dass ein Präsident nach nur einer Amtszeit aus dem Weißen Haus gewählt wird. In der rund 230-jährigen Geschichte des Landes haben von den am Ende ihrer ersten Amtszeit erneut antretenden Kandidaten nur neun nicht noch einmal gewonnen. Donald Trump wäre der zehnte in dieser Reihe – und erst der vierte seit dem Zweiten Weltkrieg.

Das waren die US-Präsidenten mit nur einer Amtszeit oder weniger:

1989 bis 1993: George Bush senior

1977 bis 1981: Jimmy Carter

1974 bis 1977: Gerald Ford (Er löste Richard Nixon wegen des Watergate-Skandals 1974 ab)

1929 bis 1933: Herbert Hoover

1909 bis 1913: William Howard Taft

1889 bis 1893: Benjamin Harrison

1837 bis 1841: Marin Van Buren

1825 bis 1829: John Quincy Adams

1797 bis 1801: John Adams

