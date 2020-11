US-Wahl 2020: Mit welchen Tricks Trump seine Macht erhalten könnte

Wird es Joe Biden ergehen wie dem selbst ernannten venezolanischen Präsidenten Juan Guaidó? Der rief sich am 23. Januar 2019 zum Staatschef des südamerikanischen Öllandes aus, nachdem das Parlament die Wiederwahl des Amtsinhabers Nicolás Maduro für unrechtmäßig erklärt hatte. Guaidó galt weltweit als Hoffnungsträger für ein demokratisches Venezuela. Mehr als 50 Länder erkannten ihn an, darunter auch Deutschland. Doch Maduro konnte sich mit Wasserwerfern, Polizeiknüppeln und Militär an der Macht halten. Dem politischen Neuanfang ging die Luft aus.

Trump versucht zweite Amtszeit gegen alle Widerstände durchzuboxen

Ein derartiges Szenario ist in den USA – Stand heute – zwar nicht wahrscheinlich. Aber es ist nicht auszuschließen, dass auch in Washington ein Machtwechsel verhindert wird. Wenn auch mit anderen Methoden.

Donald Trump wird keine Soldaten im Maduro-Stil abkommandieren können, um die Proteste von Bürgern zu ersticken. Doch seine Absicht scheint klar. Außenminister Mike Pompeo, vielerprobter Lautsprecher des Präsidenten, hat es unmissverständlich formuliert: „Es wird einen reibungslosen Übergang zu einer zweiten Trump-Regierung geben.“ Und der Noch-Chef des Weißen Hauses twitterte im Gleichklang: „Wir werden siegen.“

Der Präsident versucht das durchzuboxen, was er im Wahlkampf unzählige Male angekündigt hatte. Seine Logik: Er verliere eine Wahl nur, wenn es „Betrug“ gebe. Briefwahl sei „Betrug“, weil sie im großen Stil manipuliert werden könne. Belege hat Trump bislang nicht geliefert. Zahlreiche Studien widerlegen die Behauptungen.

Trump setzt auf seinen schamlosen Machtwillen

Politik-Korrespondent Michael Backfisch erklärt Donald Trumps Operation Machterhalt. Foto: Reto Klar

Trump baut auf juristische Schlupflöcher, politische Tricks und einen schamlosen Machtwillen. Mit einer massiven Klagewelle gegen die knappen Wahlergebnisse in Bundesstaaten wie etwa Pennsylvania will er Zeit gewinnen. Niedere Instanzen bis hin zum Verfassungsgericht der Staaten sollen mit Einsprüchen überschwemmt werden. Die Palette reicht von der Forderung nach Neuauszählung bis hin zur Unterstellung von Unregelmäßigkeiten bei der Stimmenregistrierung oder von Formfehlern.

Ziel ist es, zunächst über die Frist des 8. Dezember zu kommen. An diesem Tag müssen die Bundesstaaten ihre beglaubigten Wahlergebnisse nach Washington melden. Am 14. Dezember stimmen die Wahlleute auf dieser Basis ab.

Trumps Kalkül: Wenn es ihm gelänge, durch Verzögerungstaktik über diese Zeitschranken zu kommen, hätte er noch politische Hebel. Nach den entscheidenden Daten im Dezember könnte er die republikanisch dominierten Parlamente in einigen Bundesstaaten unter Druck setzen, ihm gewogene Wahlleute zu bestimmen.

Folgt auf die Wahl die Verfassungskrise?

Der Präsident spekuliert auf eine Verfassungskrise, die sich bis zum US-Kongress in Washington hochschaukeln kann. Am Ende hätte das Repräsentantenhaus das letzte Wort. Hier haben die Republikaner in einem Zählverfahren, bei dem jeder Bundesstaat nur über eine Stimme verfügt, die Mehrheit. Trump verfolgt Pläne für ein Vabanquespiel der besonderen Art. Es ist eine kühl durchgezogene Operation mit dem Ziel des Machterhalts.

Das US-Verfassungsgericht könnte in dem Prozess zum Zünglein an der Waage werden. Das Trump-Team hätte im Zweifelsfall die Möglichkeit, sich von den Instanzen in den Bundesstaaten bis zum Supreme Court hochzuklagen. Der Präsident und die ihm blind folgenden Republikaner haben noch kurz vor der Wahl die Richterin Amy Coney Barrett durchgedrückt – in der Hoffnung, dass die konservative 6:3-Mehrheit in der Kammer in Trumps Sinne urteilt. Dass sich das oberste US-Gericht in derart kruder Weise politisch instrumentalisieren lässt, ist wenig wahrscheinlich. Aber Trump wird es darauf anlegen.